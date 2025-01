Jelentősen nőtt a hazai villamosenergia-tárolói kapacitás, de ez még csak a kezdet

A 2024 év végi számokhoz képest duplájára nőtt a hazai villamosenergia-tárolói kapacitás, ami 2026 végére akár a fél gigawattos beépített összteljesítményt is elérheti - közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. A hazai akkumulátorok fontos szerepet kaphatnak a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában, amire azért van egyre nagyobb szükség, mert tavaly a hazai áramtermelés negyedét már a megújulóenergia alapú napelemek adták.

A MAVIR összesítése szerint míg 2023 végén 21,8 megawatt akkumulátoros tároló segítette a magyar villamosenergia-rendszert, addig

ez a szám 2025 elejére 55,3 megawattra nőtt.

Az átviteli-rendszerirányító adatai alapján 2024 végén már 35,3 MW-nyi volt a teljes akkumulátoros kapacitás, ami az év elejére ugrott meg 20 MW-al - ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a szolnoki tároló komplexumot rákapcsoltak a hálózatra.

A minisztérium közleményében kiemeli, hogy a tervek szerint ez a szám 2026 végére megtízszereződik, tehát 2 éven belül több, mint 500 MW-ra nőhet az itthoni energiatárolói kapacitás - ami egy paksi atomerőművi blokk teljesítményének felel meg.

A tárolók azért fontosak a villamosenergia-rendszerben, mert a hálózatba becsatlakozó egyre több megújulóenergia-forrás változó termelése nem mindig tud alkalmazkodni a felhasználási igényekhez. A napelemek természetes adottsága, hogy akkor termelnek, amikor a nap is süt, azonban ez nem feltétlen jár kéz a kézben a fogyasztói szokásokkal. Utóbbi azt jelenti, hogy egyre gyakrabban fordul elő olyan helyzet, amikor a napelemek többet termelnek, mint amennyi áramra igény van. A probléma pedig az, hogy villamos átviteli- és elosztóhálózatokon állandó egyensúlyba kell lenni a termelésnek és fogyasztásnak.

A tárolók itt lépnek be a képbe. Ugyanis az alkalmazásukkal megoldható, hogy a napelemek felesleges termelését eltároljuk, amit egy későbbi időpontban tudunk felhasználni - amikor egyébként is nagyobb szükség van rá. Ez a folyamat nem csak az áramhálózatok egyensúlyi állapotának fenntartásában segíthet, hanem a kínálat-kereslet dinamikájának szabályozásával az árak kisimításában is szerepet kaphat.

Ez pedig egyre lényegesebbé válik, mert a tavalyi évben a hazai villamosenergia-termelés negyedét már napelemek adták.

Ezért fordít a kormány két programban közel 100 milliárd forintot a vállalati fejlesztések ösztönzésére. Az egyikben a MAVIR hazánk eddigi legnagyobb energiatárolóját építi meg Szolnokon, további beruházásokon dolgoznak az áramhálózati elosztók. A másikban cégek még szélesebb köre létesít összesen mintegy 440 megawatt új kapacitást idén és jövőre.

A hazai tárolói kapacitás további növekedését segíti elő a lakossági szinten meghirdetett és január 15-én zárult Napenergia Plusz Program is, ami egy kombinált, napelemes és energiatárolós rendszer kiépítéséhez nyújtott forrást. Az eddig elkészült projektekben 27,6 megawatt összes beépített teljesítményű napelemes rendszereket telepítettek 44,8 megawattóra kapacitású energiatárolókkal.

