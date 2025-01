Trump bemondta: vámokkal csap le az Európai Unióra is

Szinte biztosan vámokat kapnak a nyakukba az uniós termékek az Egyesült Államoktól - derült ki Donald Trump péntek esti nyilatkozatából.

Az Európai Unió esetében valami lényeges dolgot fogunk tenni a vámok terén

- hangoztatta az amerikai elnök.

A Fox News riporterének beszámolója szerint Trump arról is beszélt, hogy az EU szörnyen bánt az Egyesült Államokkal. Arról nem beszélt az USA elnöke, hogy mikor lépnének életbe az EU-val szembeni vámok és milyen mértékűek lennének.

Azt is megemlítette, hogy nem tart a vámok kivetésére adott esetleges negatív piaci reakcióktól.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint az elnök elismerte, hogy vámokból eredő extra költségeket időnként a fogyasztkra hárítják, de arra számít, hogy a vámok kivetése legfeljebb rövidtávú kieséseket, fennakadásokat fog okozni.

Az újonnan belengetett vámok az említett termékekre kivetett meglévő vámokon felül fognak lépni - mondta az elnök, és elhárította az inflációt növelő vagy a globális ellátási láncokat megbénító vámokkal kapcsolatos aggodalmakat. "Úgy gondolom, hogy lehet némi átmeneti, rövid távú zavar, és az emberek ezt meg fogják érteni" - fejtette ki Trump. "A vámok nagyon gazdaggá és nagyon erőssé fognak tenni minket".

