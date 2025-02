Azonnali válaszcsapásra készül Trumppal szemben a vámokkal sújtott ország

Donald Trump 25%-os vámot vetett ki a kanadai importtermékekre, ami éles ellenállást váltott ki Kanadában. Mark Carney jövendőbeli és Justin Trudeau jelenlegi kormányfő határozott válaszlépéseket ígértek, miközben a gazdasági szakértők súlyos következményeket jósolnak mindkét ország számára.

Amint arról beszámoltunk február 1-től, vagyis szombattól Donald Trump amerikai elnök 25%-os vámot vezet be a Kanadából érkező importtermékekre. A döntés része annak a szélesebb gazdaságpolitikai irányvonalnak, amelynek célja az amerikai ipar védelme, a gazdasági növekedés ösztönzése és az állami bevételek növelése.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 31. Megszólalt Trump: Mégiscsak kiveti holnaptól a vámokat Mexikóra és Kanadára

A kanadai olajra valamivel enyhébb, 10%-os vám vonatkozik, amely később, február 18-án lép hatályba.

Trump a vámok kivetését az illegális bevándorlás és a kábítószer-kereskedelem elleni fellépéssel is indokolta. A döntés nemcsak Kanadát, hanem Mexikót és Kínát is érinti, valamint Trump jelezte, hogy az Európai Unióval szemben is hasonló lépéseket fontolgat.

A kanadai politikai vezetés élesen bírálta az amerikai elnök döntését, és határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Mark Carney, a kanadai Liberális Párt egyik vezető politikusa és a legesélyesebb miniszterelnök-jelölt, kijelentette, hogy Kanada nem fog meghátrálni, és „dollárra dollárral” fog válaszolni az amerikai vámintézkedésekre. Carney szerint Trump tévesen gondolja, hogy Kanada engedni fog a nyomásnak, és hangsúlyozta, hogy az ország egységesen és határozottan fog fellépni az új intézkedésekkel szemben – írja a BBC.

Justin Trudeau, a leköszönő kanadai miniszterelnök is rendkívül éles szavakkal illette Trump lépését.

Trudeau kijelentette, hogy Kanada „célzott, erőteljes, de ésszerű” válaszlépéseket fog hozni azonnali hatállyal, ha az Egyesült Államok ténylegesen bevezeti az új vámokat.

Bár elismerte, hogy a kanadai gazdaság számára nehéz időszak következhet, megnyugtatta a lakosságot, hogy a kormány minden rendelkezésre álló eszközt bevet az ország érdekeinek védelmében. Trudeau hangsúlyozta, hogy Kanada gazdasága erősen függ az amerikai piacoktól, hiszen az export 75%-a az Egyesült Államokba irányul, ezért az új vámok súlyos gazdasági következményekkel járhatnak – számolt be a Reuters.

A gazdasági szakértők szerint Trump vámintézkedései nemcsak Kanadának, hanem az Egyesült Államoknak is ártani fognak.

A magasabb importköltségek az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést okozhatnak, miközben a növekvő infláció és az esetleges kamatemelések fékezhetik az amerikai gazdasági növekedést. Carney arra is figyelmeztetett, hogy ez már a második alkalom az elmúlt évtizedben, amikor az Egyesült Államok „felrúg egy kereskedelmi megállapodást” legfontosabb partnereivel. Az elemzők arra számítanak, hogy a kanadai válaszintézkedések további feszültségeket szülhetnek a két ország közötti gazdasági kapcsolatokban.

A helyzet különösen érzékeny a közelgő kanadai választások fényében, ahol a gazdasági kérdések központi szerepet játszanak majd. A következő hetekben várhatóan tovább éleződik a feszültség az Egyesült Államok és Kanada között, ahogy mindkét fél meghozza a saját ellenlépéseit.

Címlapkép forrása: Sean Kilpatrick/Canadian Press/Bloomberg via Getty Images