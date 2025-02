Kiderült, mennyit keresnek a Tesco-dolgozók

Minimum bruttó 30 ezer forinttal emeli a Tesco az áruházi munkatársak alapbérét, ami bruttó 390 ezer forintra nő március 1-től, az új logisztikai központban dolgozó fizikai munkavállalók pedig januártól több lépcsőben összesen 21,3 százalékos béremelést kapnak - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt.

A munkaerő-toborzás szempontjából kihívást jelentő áruházakban - országszerte a Tesco üzleteinek mintegy felében - a lokációs pótlékkal, átlagos műszakpótlékkal, cafeteriával és dolgozói kedvezménnyel együtt

az elérhető bruttó jövedelem 530 ezer forintra nő, míg lokációs pótlék nélkül 490 ezer forintra emelkedik.

Egy komissiózó bruttó alapbére 500 ezer forintra nő március 1-jétől.

A bérek emelése mellett az áruházlánc további 4,6 milliárd forint értékű dolgozói juttatási csomagot biztosít, amely gyermekvállalási, beiskolázási, jubileumi, egészségügyi és szociális elemeket, valamint cafeteriát is tartalmaz. A cafeteria-keretet idén is megemeli a vállalat 25 százalékkal, így a korábbi bruttó 241 500 forintos keret egységesen 301 ezer forint lesz június 1-jétől, és továbbra is biztosítják a 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt.

Az áruházlánc 2022 óta így összesen 41,8 százalékkal emelte a munkavállalók fizetését - közölte a Tesco.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images