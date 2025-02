Váratlan forrásból erősíti nukleáris kapacitását Ukrajna

Az ukrán parlament elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi az ország számára, hogy két új reaktorral bővítse nukleáris energiatermelő kapacitását. A két szovjet típusú reaktort Bulgáriától vásárolnák meg, de több nyugati technológiájú reaktor beszerzését is tervezik – írta meg a Reuters.

lehetővé teszi az állami atomenergia-üzemeltetőnek (Energoatom), hogy két új reaktort vegyen Bulgáriától.

A szovjet típusú reaktorokat a Khmelnyickij atomerőműbe szánják. A nyugat-Ukrajnában található atomerőmű az ország energetikai infrastruktúrájának jelentős eleme. Az Energoatom, Ukrajna állami atomenergetikai vállalata által üzemeltetett létesítmény jelenleg két működő VVER-1000 reaktorral rendelkezik, amelyek egyenként 1000 MW nettó kapacitással rendelkeznek, és összesen 2000 MW teljesítményt biztosítanak az országos hálózathoz.

Az elmúlt években már többször is szóba került az erőmű kapacitásának bővítése: 2024 áprilisában két új reaktor építése kezdődött meg, amely blokkok a Westinghouse Electric Company által kifejlesztett nyugati típusú technológián alapulnak. Ezenkívül Ukrajna megvizsgálta az orosz tervezésű reaktorok lehetőségeit is és nem sokkal később, 2024 augusztusában German Galuscsenko energiaügyi miniszter megerősítette két VVER-1000-es reaktor Bulgáriából történő megvásárlásának tervét - ez látszik most beérni.

A tervezett bővítésekkel pótolnák az oroszok által megszállt, hat reaktorral rendelkező zaporizzsjai atomerőmű elvesztését. Erre azonban eddig nem volt lehetőség, mert hiányzott egy olyan törvény, amely megnyitotta volna az utat egy ilyen lépéshez.

Az atomerőmű nemcsak Ukrajnának fontos, hiszen egy 750 kV-os távvezetéken keresztül, amely az erőművet Lengyelországgal köti össze, az európai energiahálózathoz is kapcsolódik. Ez a kapcsolat megkönnyíti a szomszédos országokba irányuló villamosenergia-exportot, ami fokozza a regionális energetikai együttműködés lehetőségét.

