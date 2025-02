Elfogyott a tojás, az árak az egekbe szöktek a járvány miatt Amerikában

Törökország megkezdte a tojásexportot az Egyesült Államokba, ahol a madárinfluenza-járvány miatt ellátási zavarok alakultak ki és az árak az egekbe szöktek - számolt be a Reuters. A szállítmányok várhatóan júliusig folytatódnak.

Portfolio Agrárium 2025 Jön a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye, találkozzunk Kecskeméten!

Ibrahim Afyon, a török Tojástermelők Központi Szövetségének (YUM-BIR) elnöke szerdán a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a szállítmányok ebben a hónapban kezdődtek meg, és

összesen mintegy 15 000 tonna tojást - ami 700 konténernek felel meg - fognak exportálni az USA-ba.

Az Egyesült Államok jelenleg is küzd a madárinfluenza terjedésének megfékezésével, amely tavaly márciusban jelent meg először a texasi tejelő szarvasmarháknál, és azóta több államra is átterjedt. A vírus április óta közel 70 embert fertőzött meg, köztük egy halálos esetet is regisztráltak, főként olyan mezőgazdasági dolgozók körében, akik fertőzött baromfival vagy szarvasmarhával érintkeztek.

A 2022-ben kezdődött baromfijárvány mintegy 160 millió csirkét, pulykát és egyéb szárnyast pusztított el, ami hozzájárult a tojáshiány kialakulásához. Erre reagálva az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) feltételes engedélyt adott a Zoetis állatgyógyászati vállalatnak egy madárinfluenza elleni vakcina használatára baromfik esetében.

A minisztérium emellett újjáépíti a kereskedelmi állományokat és vadmadarakat érintő jelenlegi törzsre szabott vakcinakészletét is. Az ellátási nehézségek miatt az amerikai cégek alternatív importpiacokat kerestek, ami a török termelőkkel folytatott tárgyalásokhoz vezetett - mondta Afyon.

Az elnök szerint a megállapodás várhatóan mintegy 26 millió dolláros exportbevételt fog generálni. Afyon hozzátette, hogy Törökország a világ tíz legnagyobb tojásexportőre közé tartozik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images