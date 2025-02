Elhúz a bérversenyben az Aldi - Mutatjuk a brit órabéreket

Az Aldi újabb béremelést jelentett be az Egyesült Királyságban: a német diszkontlánc 2025 márciusától a korábban bejelentetthez képest is nagyobb mértékben növeli bolti dolgozóinak órabérét, így továbbra is a legjobban fizető szupermarketlánc marad a szigetországban - számolt be a Retail Gazette