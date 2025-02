Forró a helyzet: direkt árbeavatkozást lengetett be Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyeztetett az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) képviselőivel az élelmiszerárak alakulásáról - írja a miniszter a Facebookon. Megismételte, hogy nem kizárt az új árbeavatkozás sem.

Hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-infláció visszaszorítása közös érdek, ezért

készen állnak minden szükséges intézkedés meghozatalára az árak kontrollálása érdekében.

Semmilyen lehetőséget, intézkedést nem zárunk ki, így a

kötelező árstop újbóli bevezetését sem.

Kiemelten figyelnek az alapvető élelmiszerek – például a tej és tejtermékek – elérhetőségére és megfizethetőségére.

Első lépésként 100-ra bővítik az online árfigyelő rendszerben követett termékek körét. Az új termékek között, olyan alapvető élelmiszerek is helyet kaphatnak, mint

a halak, kávé, tea, rizs, tejszín, marhahús, zsemle és kakaópor.

Azért dolgozunk, hogy a magyar emberek számára a mindennapi bevásárlás ne jelentsen nagyobb anyagi terhet. A családok és a nyugdíjasok érdekében mindent megteszünk azért, hogy az alapvető élelmiszerek ára stabil, kiszámítható és megfizethető maradjon.

Ha nem sikerül a kereskedőknek és a beszállítóknak közösen az árakat csökkentenie, akkor

nincs más választásunk, minthogy direkt módon beavatkozzunk az árakba.

A kormány az elmúlt hetekben többször is utalást tett arra, hogy gátat vetnének az elszálló élelmiszer-inflációnak és ez újbóli árstop bevezetését is jelentheti. Januárban 5,5 százalék volt az infláció Magyarországon, amely jóval magasabb, mint az elemzők által várt 4,9 százalék.

Az élelmiszerek havi alapon 1,9 százalékkal drágultak, éves alapon az áremelkedés már 6 százalékos. Különösen nagy év eleji áremelkedést mért a KSH a tej (5,8 százalék), a kávé (4,9 százalék), a csokoládé (4,7 százalék) esetében, de a zöldség, gyümölcs (4,4 százalék) és a liszt (3,8 százalék) is sokat drágult egyetlen hónap alatt. Az élelmiszerinfláció erősödése elsősorban a világpiaci nyersanyagárak növekedésére vezethető vissza, de a gyenge forint hatása is megjelenik az árcédulákon.

Korábban az OKSZ a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy a nemzetközi kiskereskedelmi láncok korábban és most is a magyar családok érdekeinek szem előtt tartásával, így a fogyasztók vásárlóerejének megtartásának, illetve erősítésének szándékával alakítják üzletpolitikájukat - írja a szervezet lapunk kérdésére. Az alapvető élelmiszerek árát elsősorban a beszerzési áruk, valamint az élelmiszerkiskereskedők között fennálló egyébként is erős verseny határozzák meg.

Az OKSZ élelmiszerkereskedő tagjai remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az NGM és az OKSZ mellett az infláció elleni harcban.

Az elmúlt hetekben levelet kapott több, - az alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökétől, ugyanis az érdekképviseleti szervezetek által rendszeresen kiadott áremelési közlemények sérthetik a tisztességes piaci versenyt és fokozzák az inflációs nyomást.

A GVH szerint több élelmiszerpiaci érdekképviseleti szervezet esetében is általános gyakorlattá vált, hogy olyan tartalmú közleményeket adnak ki, melyek szerint némely termékek árának emelése szükséges. Egyes közleményekben százalékosan, illetve nominálisan is megjelölték, hogy milyen mértékű termelői, illetve feldolgozói áremelés lenne indokolt bizonyos alapvető élelmiszerek esetében.