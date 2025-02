NAV: 70 ezer vállalkozásnak jár le napokon belül a határidő, az új rendszert ajánlják

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) csaknem 70 ezer vállalkozástól várja február 25-ig az éves áfabevallást, amely már az eÁFA-rendszerben is elkészíthető és beadható, akár a webes felületen, akár gép-gép kapcsolaton keresztül.

A 2024. január 1-jén debütált eÁFA alkalmazásával kiküszöbölhetők az esetleges hibák, adateltérések, és használóinál

az ellenőrzés valószínűségét is csökkentheti.

A rendszer a könyvelőknek is segítség lehet az áfabevallási időszakban, hiszen több, eddig manuális folyamat kiváltásával időt megtakaríthatnak. A NAV az ígéret szerint folyamatosan finomhangolja a rendszer működését, bővíti szolgáltatásait - írták.

Tavaly óta már elérhető az önellenőrzési funkció is, valamint a jogutódlással, soron kívüli bevallási kötelezettséggel érintett adózók is elkészíthetik áfabevallásukat, és a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárással kapcsolatos bevallások is teljesíthetők az eÁFA-ban.

A NAV honlapján a rendszer alkalmazásához szükséges információk megtalálhatók - tudatták.

