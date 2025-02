Üzenet jött a NAV-tól: fontos határidőre figyelmeztetnek

A kisadózóknak február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről, a nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető és online beadható - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

Az idén több mint 130 ezer vállalkozótól várja a kata-bevallást a NAV.

Az érintettek a 24KATA jelű űrlapon a tavaly elért bevételükről nyilatkoznak, illetve ezen kell bevallani a 40 százalékos különadót is annak, aki túllépte a rá vonatkozó bevételi értékhatárt.

Az adóhatóság közleménye szerint továbbra is az ONYA kínálja a legegyszerűbb megoldást a nyilatkozatra, használatához nincs szükség külön segédprogramra, így könnyen beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors és hatékony, az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat, a felhasználónak csak az új információkat kell beírnia. A felület elérhető mobilon és tableten is; nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat - ismertette a NAV.

