Sorsdöntő döntés készül Brüsszelben

Az Európai Bizottság jövő héten mutatja be az elektromos járművek (EV-k) iránti kereslet növelését célzó intézkedéscsomagját. A tervezet szerint helyi gyártási követelményeket vezetnek be az autóakkumulátorok előállítására vonatkozóan, és több intézkedéssel kívánják segíteni az európai autógyártók versenyképességét.

Az EU végrehajtó testülete március 5-én teszi közzé autóipari cselekvési tervét,

amelynek célja, hogy segítse az uniós autógyártókat flottáik elektromosításában és a fejlettebb kínai és amerikai versenytársakkal szembeni versenyben.

A Reuters által pénteken látott tervezet javaslatokat tesz a 27 uniós tagállam számára olyan intézkedésekről, amelyekkel felgyorsítható az elektromos járművek elterjedése a céges autóflottákban, amelyek az EU új autópiacának mintegy 60%-át teszik ki.

A Bizottság tervezete elismeri, hogy az európai autóipar az EV-technológiában piaci részesedésének elvesztését kockáztatja, és jelentősen magasabb költségekkel szembesül a versenytársakhoz képest az EV-alkatrészek, különösen az akkumulátorok terén, amelyek egy átlagos autó értékének 30-40%-át teszik ki.

A tervezet szerint továbbá a zéró kibocsátású nehézgépjárművek mentesülnének az útdíjak alól.

A dokumentum szerint növekvő európai gyártási követelményeket vezetnek be az EU-ban értékesített elektromos járművekben használt akkumulátorcellákra és alkatrészekre vonatkozóan. A Bizottság az EU-ban akkumulátorokat gyártó vállalatok támogatását is megvizsgálja, amely külföldi cégek számára is elérhető lehet, amennyiben uniós vállalatokkal partnerségben állnak. A tervezet szerint a Bizottság feltételeket kíván szabni az autóipari külföldi befektetésekre vonatkozóan, és megvizsgálja az akkumulátor-újrahasznosító létesítmények pénzügyi támogatásának lehetőségeit is.

Az európai autógyártók, akiket már sújtanak a gyárbezárások és most az amerikai vámok fenyegetnek, arra kérték a Bizottságot, hogy mentesítse őket a bírságok alól, amelyek állításuk szerint akár 15 milliárd euróra is rúghatnak, ha flottáik nem teljesítik a 2025-ös CO2-kibocsátási határértékeket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images