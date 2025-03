Magyar felfedezés forradalmasíthatja az űrkutatást

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban publikált kutatás jelentőségét az adja, hogy míg korábban csak hosszú időn át tartó megfigyelésekkel lehetett következtetéseket levonni egy felszín - legyen az kőzet, jég vagy iszap - kialakulásának körülményeiről,

most egyetlen pillanatfelvétel is elegendő lehet ehhez.

A BME kutatói, Domokos Gábor és Regős Krisztina, valamint amerikai kollégáik, Douglas Jerolmack és Sophie Silver a University of Pennsylvaniáról olyan komplex matematikai modellt alkottak, amely lehetővé teszi a vizsgált struktúra múltbeli és jövőbeli állapotainak rekonstruálását.

"A Naprendszer égitestjeiről rendelkezésünkre álló információ döntő többsége műholdak által készített fotó, melyek egyébként néha meglepően jó minőségűek. Még akkor is ez az egyik kiemelt információforrás, ha le tud szállni oda egy robot, mint például a Marsra a Curiosity. A képelemzés tehát az űrkutatás fontos eszköze, sok pénzt költenek rá, és ez vélhetően még így is marad jó ideig.

Bizonyos értelemben a mi módszerünk is a képelemzéshez sorolható, de nem pixeljavítás, hanem egy geológiai-matematikai modell, amely a kép mély megértését célozza: többek között a víz jelenlétére szeretnénk következtetni az algoritmusunkkal

– nyilatkozta Domokos Gábor a bme.hu-nak.

A kutatócsoport által kifejlesztett módszer különlegessége, hogy először a repedésmintázat jövőbeli alakulását képes meghatározni, majd ebből következtet vissza a múltbeli állapotokra. Ehhez a folyamathoz természetesen alapos geológiai ismeretek is szükségesek.

"Ahogy egy művészfotóban adott esetben benne van egy egész történet, úgy következtetünk mi is a mintázat múltjára és jövőjére a pillanatnyi állapotán mérhető kombinatorikai átlagokból. Ezek a mintázatok ugyanis univerzális szabályok szerint fejlődnek, a modell pedig paraméterezhető aszerint, hogy milyen anyagról, milyen környezetről van szó" – magyarázta Domokos Gábor, a HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport vezetője.

A modell matematikai alapjait egy korábbi tanulmányban már lefektették, a gyakorlati alkalmazáshoz már csak egy megfelelő szoftver kifejlesztésére van szükség, írják.

A kutatócsoport már kapcsolatban áll a NASA-val,

ami jelentősen megkönnyítheti az új technológia űrkutatási alkalmazását. A felfedezés nemcsak az űrkutatás, de a földi geológiai vizsgálatok szempontjából is jelentős előrelépést jelenthet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images