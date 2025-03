Sokkoló adat érkezett - Ez már tényleg a vámháború

Az USA árukereskedelmi deficitje januárban 25,6%-kal nőtt havi alapon, és rekordot döntött 153,3 milliárd dollárral.

Ez az érték jóval meghaladta a várt 116,6 milliárd dollárt.

Az import 11,9%-kal, szintén rekordot jelentő 325,4 milliárd dollárra emelkedett, főként az ipari alapanyagok és fogyasztási cikkek miatt. Az export 2,0%-kal, 172,2 milliárd dollárra nőtt, elsősorban a tőkejavak iránti kereslet miatt.

Ez az adat arról árulkodik, hogy az amerikai gazdaságban jelentősen megugrott az import, miközben az export csak mérsékelten nőtt. Ez növelte a kereskedelmi mérleg hiányát, ami gyengítheti a dollárt és növelheti az inflációs nyomást.

Az import felfutása részben a vámháborúval kapcsolatos megelőző intézkedéseknek tudható be: azt mutatja a mostani adat, hogy a vállalatok előrehozzák a beszerzéseiket, hogy elkerüljék a potenciális vámokat.

Shocking stat of the day:The US goods trade deficit widened 25.6% month-over-month to a record $153.3 billion in January.This was well above expectations of $116.6 billion.Imports rose 11.9%, to a record $325.4 billion, driven by industrial supplies and consumer goods. pic.twitter.com/8jrhDPZIXG