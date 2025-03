A mikroműanyagok újabb riasztó hatását fedezték fel

Portfolio Agrárium 2025 Jön a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye, találkozzunk Kecskeméten!

A Nanjingi Egyetem, a Kínai Tudományos Akadémia, valamint német és amerikai kutatók közreműködésével végzett átfogó vizsgálat aggasztó eredményeket tárt fel a mikroműanyagok környezeti hatásairól.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány több mint 150 korábbi kutatás metaanalízisén alapul, amelyek a mikroműanyagok növényekre gyakorolt hatását vizsgálták. A kutatók egy mesterséges intelligencia alkalmazás segítségével elemezték a szakirodalmat, összesen 3286 megfigyelést dolgozva fel.

Az eredmények azt mutatják, hogy

a mikroműanyagok 7-12 százalékkal csökkentik a fotoszintézis hatékonyságát mindhárom növénytípusnál (szárazföldi, tengeri és édesvízi),

valamint negatívan befolyásolják a klorofill termelődését. Ez a hatás a globális kukorica-, búza- és rizstermés 4-14 százalékos csökkenését eredményezheti.

A kutatók szerint a vízi ökoszisztémákban az elsődleges termelékenység akár 7 százalékos visszaesése is a mikroműanyagok számlájára írható. A helyzet folyamatosan romlik, és ha nem történik változás, a következő két évtizedben jelentősen megnőhet az éhínség kockázatának kitett emberek száma.

