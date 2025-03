Gulyás Gergely az árak kordában tartását ígéri

A tegnapi nap során a kormány áttekintette az árrés-szabályozás helyzetét. Az intézkedések március 17-én lépnek hatályba. A háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszakának véget kell érnie - a kormány véleménye szerint.

Az élelmiszeriparban és az élelmiszerláncoknál a kereskedők nagy profittal dolgoznak Gulyás szerint. Valahol ez eléri a 40-60, sőt 100%-ot is, de valahol csak 10%. Nagy a szórás, ezért a kormány új szabályozása szerint az árrés maximum 10% lehet.

Ha a kereskedők más termékeken kívánják megkeresni az elvesztett profitot, akkor itt is intézkedni fognak. Vagyis Gulyás szerint ha a kereskedők más termék árát emelnék a 30 termékre kiterjedő árrésstop miatt, akkor ott is be fogunk avatkozni.

Nemzetközi példa található Romániában, a balti országokban és Macedóniában is. Horvátországban ennél szigorúbb intézkedések vannak életben. Gulyás azt mondta, hogy amennyiben szükséges, akkor drasztikusabb lépésekhez fognak folyamodni, mint amilyen pl. Horvátországban is van.

Nem háborút szeretne a kormány ezekkel az intézkedésekkel, hanem az infláció letörését szolgálnák a lépések Gulyás szerint. A tojásnál és a tejnél látható és érzékelhető árcsökkentésre számít a kormány.