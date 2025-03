Jönnek az erős széllökések

Portfolio 2025. március 14. 16:01

Pénteken az ország déli feléhez hasonlóan északon, északkeleten is csökken a felhőzet és ott is gomolyfelhős idő várható. Ezzel együtt az összefüggő csapadékot is záporok, zivatarok váltják fel. Estétől délnyugat felől újra befelhősödik, és egyre többfelé ered el az eső.