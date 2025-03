Kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Kanada új elnöke

"Egyértelmű voltam. A mögöttem álló miniszterek is mind egyértelműek voltak, amikor erről kérdezték őket" - jelentette ki Mark Carney pénteken Ottawában, nem sokkal hivatalba lépése után. A Liberális Párt tagjaként, valamint a Bank of Canada és a Bank of England korábbi vezetőjeként ismert politikus hangsúlyozta:

Soha, semmilyen formában nem leszünk az Egyesült Államok része. Amerika nem Kanada.

Carney Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésére is reagált, miszerint Kanada jobban járna, ha amerikai tagállammá válna. "Ez őrültség. Ennyit lehet erre mondani" - fogalmazott a miniszterelnök, aki ugyanakkor hozzátette, hogy várja a Trumppal való egyeztetést, és tiszteletben tartják az Egyesült Államokat és annak elnökét.

A kanadai kormányfő nyilatkozata azután hangzott el, hogy Trump heteken át azt sugallta, Kanada - amely az USA egyik legfontosabb szövetségese és kereskedelmi partnere - beolvadhatna az Egyesült Államokba. Az amerikai elnök eközben jelentős vámokat vetett ki északi szomszédjára.

A helyzet párhuzamba állítható Grönland esetével, ahol a leköszönő miniszterelnök szintén határozottan elutasította Trump azon felvetését, hogy a Dániához tartozó terület amerikai tulajdonba kerüljön. Mute Egede grönlandi kormányfő Facebook-bejegyzésében felszólította az országot, hogy "elég volt" a tiszteletlen bánásmódból. Trump az utóbbi időben nemcsak Kanadáról és Grönlandról, de a Panama-csatornáról és a Gázai övezetről is úgy nyilatkozott, hogy azokat amerikai fennhatóság alá kellene vonni.

Carney hangsúlyozta, hogy Kanada önálló ország, saját döntéshozatallal. "Nézzenek a mögöttem álló kabinetre. Ilyen kabinet Amerikában nem létezik. Mi alapvetően más ország vagyunk" - mondta, hozzátéve, hogy sem a kanadai természet, sem a gazdaság nem indokolja az egyesülést.

Az új miniszterelnök kiemelte, hogy országuk a saját útját járja, és saját népének érdekeit tartja szem előtt.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images