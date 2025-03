Tűz ütött ki egy szórakozóhelyen, sok a halott

Az észak-macedón belügyminisztérium közlése szerint vasárnap a hajnali órákban tűz ütött ki a fővárostól, Szkopjétól mintegy 100 kilométerre keletre fekvő Kocani város Pulse nevű klubjában.

A tűz állítólag éjjel 3 óra körül keletkezhetett, az országban népszerű ADN hip-hop duó fellépése közben.

A koncerten az információk szerint mintegy 1500 fő vehetett részt,

A helyi média tájékoztatása szerint pedig legalább 50 ember vesztette életét.

Ami az okokat illeti, beszámolók szerint a tüzet pirotechnikai eszközök használata okozhatta, a felvételek szerint a szikrák a színpadról a mennyezetre csapódtak, majd gyorsan továbbterjedtek:

