Elfuserált marketing-akció lehetett a Lipton tea megszüntetése

A márka március 19-én a közösségi médiában jelentette be, hogy megszünteti népszerű őszibarackos változatát, ami azonnal felháborodást váltott ki a rajongók körében. A döntés meglepő volt, hiszen a Lipton Ice Tea a gyártó egyik fontos terméke.

Kevesebb mint 24 órával később a Lipton visszakozott, és közölte, hogy mégsem szünteti meg a terméket. A húzást "áprilisi tréfának" nevezték, és ingyenes termékeket ajánlottak fel a közösségi médiában legdrámaiabban reagáló rajongóknak.

A marketing szakértők azonban megosztottak a kampány megítélésében. Bár kétségtelen, hogy sikerült felkelteni a figyelmet, többen rámutattak, hogy

az ilyen jellegű megtévesztő kommunikáció hosszú távon károsíthatja a márkába vetett fogyasztói bizalmat.

Kat Patterson, az Art of the Possible ügyvezető igazgatója szerint a kampány valószínűleg nem generált jelentős új értékesítést, hiszen csak a már meglévő lojális vásárlókat érte el. Rachael Born, az Iris partnere pedig úgy véli, hogy ez a marketingstratégia kockázatos lehet, és akár a versenytársakhoz való átpártolást is eredményezhet.

A Duolingo bagoly halála ügyesebb akció volt

Az Atomic London stratégiai vezetője, Nicky Vita összehasonlította a kampányt a Duolingo korábbi sikeres social media akciójával, ahol a nyelvtanuló alkalmazás 'megölte' kabalafiguráját. Míg a Duolingo egy hétig tartó, többrétegű történettel és aktív rajongói bevonással dolgozott, a Lipton akciója "üres és jutalom nélküli" maradt.

A szakértők szerint bár a kampány PR szempontból figyelemfelkeltő volt, egy olyan időszakban, amikor a vásárlók átláthatóságot és őszinteséget várnak el, a Lipton elszalasztotta a lehetőséget, hogy valódi érzelmi kapcsolatot építsen ki fogyasztóival és bemutassa innovációit.

