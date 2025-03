Brit-uniós közeledés látszik egy nagyon fontos klímavédelmi területen

A bejelentés lendületet adhat a brit kibocsátáskereskedelmi piacnak, amely az utóbbi hetekben amúgy is egyre közelebb került az EU-s árakhoz, köszönhetően annak, hogy már korábban is felmerült az összekapcsolás lehetősége - azonban most konkrét kijelentés érkezett.

Az Európai Unió Kibocsátáskereskedelmi Rendszere (EU ETS) az EU éghajlatváltozás elleni küzdelmének kulcsfontosságú eleme, amely az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának költséghatékony csökkentését célozza.



A rendszer a "fix összkvótás kereskedési rendszer" elve alapján működik, meghatározva egy felső határt, amelyet idővel csökkentenek a teljes kibocsátás mérséklése érdekében. Eközben pedig a vállalatok kereskedni is tudnak ezekkel, hogy mentesüljenek a kibocsátás túllépésért járó büntetések alól, vagy éppen bevételt szerezzenek a zöldebb működésük miatt.

Philip Hunt, a brit energiabiztonsági miniszter a brit Parlamentben tett, írásban megjelent nyilatkozatában megerősítette:

Mielőtt sor kerül a május 19-i brit-uniós csúcstalálkozóra, a kormány előzetesen mérlegeli a piacok összekapcsolásának lehetőségét.

A hír szinte azonnali hatást váltott ki, hiszen a brit karbonárak egyből meredek emelkedésbe kezdtek. A határidős árak pénteken már 5,3%-os pluszban is voltak, elérve a 49 font/tonnás szintet, amelyre legutóbb 2024 júniusában volt példa.

Növekvő piaci optimizmus

A közelmúltban több jel utalt arra, hogy a két rendszer összekapcsolása ismét napirendre kerülhet. Spencer Livermore, a brit kormány pénzügyi államtitkára a múlt héten arról beszélt, hogy a vezetés minden lehetséges opciót megvizsgál a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében, ami kiterjedhet a szén-dioxid kibocsátási piacok összehangolására is.

Ezt erősítette meg egy brit és uniós parlamenti képviselőket is tömörítő testület, amely a napokban újból kezdeményezte, hogy hivatalosan is mérlegeljék az ETS rendszerek összekötését.

A brit karbonpiac előzményei

Az Egyesült Királyság 2021-ben, az Európai Unióból való kilépést követően hozta létre saját kibocsátáskereskedelmi rendszerét. A kilépési megállapodásban ugyanakkor szerepelt egy kitétel, miszerint a felek „komolyan megfontolják” a két ETS-piac lehetséges összekapcsolását a jövőben.

De hogyan nézhet ki az összekapcsolás? Az egyelőre nem világos, hogy milyen keretrendszerben valósulhatna meg. A kormányzati közlések továbbra is óvatosak, ám egyértelmű, hogy a felek nem zárkóznak el a további tárgyalásoktól. Ezért mindenképp érdemes lesz nyomonkövetni a május 19-i csúcsot és hogy azon milyen megállapodások születnek.

