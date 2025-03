Májusig kapott haladékot Magyarország a Gazprombank elleni amerikai szankció ügyében

Az amerikai kormány újra meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz Gazprombank elleni szankciók alól, ezúttal májusig, és „így a magyar földgázellátás továbbra is biztonságban van” - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Ankarában. Ezzel megerősítette azt, amit tegnap a török kormány már kiszivárogtatott, és amelyet itt meg is írtunk . A földgázellátás biztonságáról és a gázár kilátásokról is szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el