Bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium: kitolják a vállalati e-autó program határidejét

Facebookon tett közzé bejegyzést Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) miniszterhelyettese, amelyben a vállalati e-autó program részleteiről tájékoztatott.

Az elektromos autók beszerzésére létrehozott állami pályázat eredeti határideje március 31-én, azaz hétfőn járt volna le, de az EM döntése értelmében ezt a keret kimerüléséig kiterjesztik. Czepek Gábor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kifejti, hogy a pályázat nagyon sikeres és szinte már teljesen kimerítették a keretet a pályázók. Hozzátette viszont, hogy „valamennyi” maradt még, de a videóban nem árulta el, hogy ez pontosan mennyi lehet. A leírásban viszont ez is tisztázásra került, a tavaly márciusban,

30 milliárd forintos kerettel induló programban eddig 28 milliárd forintnyi támogatásra érkezett pályázat, tehát 2 milliárd forint még mindig szabadon áll.

A miniszterhelyettes újra kiemelte a részleteket is, amely szerint gépjárműveként 2,8 millió forinttól 4 millió forintig terjedő állami támogatást tudnak elnyerni a pályázók. Hozzátette, hogy egy vállalat akár 16 autót is vásárolhat a program keretében, tehát a maximum támogatás egyetlen cég számára összesen 64 millió forintig terjedhet. Czepek a posztjában kiemelte, hogy Magyarországon dinamikusan bővül az elektromos autózás, szerinte ezeknek a járműveknek a karbantartása és üzemeltetése is alacsonyabb, mint a hagyományos meghajtásúaké.

