Már csütörtökön beviszi Donald Trump a magyar gazdaságnak leginkább fájó mélyütést

Mielőtt Donald Trump amerikai elnök újabb vámemeléseket jelentene be, megerősítette, hogy április 3-tól az autókat, majd májustól az autóalkatrészeket sújtják 25%-os vámmal. A lépések kereskedelmi háborúhoz vezethetnek, mivel az érintett országok – köztük amerikai szövetségesek – megtorló intézkedéseket helyeztek kilátásba. A szakértők szerint a döntés nemcsak a globális gazdaságot fékezheti, hanem az amerikai háztartások költségeit is jelentősen növelheti.

Az Egyesült Államok kormánya bejelentette, hogy április 3-tól 25%-os vámot vet ki az autóimportra, majd egy hónappal később hasonló mértékű vámot vezet be az autóalkatrészekre is – számolt be a Reuters.

Mint ismert, Donald Trump elnök további kereskedelmi korlátozásokat jelent be szerda este, ami globális kereskedelmi háborúhoz vezethet.

Trump a Fehér Ház Rózsakertjében tartandó "Felszabadulás Napja" bejelentésén várhatóan olyan kereskedelmi intézkedéseket tesz közzé, amelyek az 1947 óta fennálló kereskedelmi megállapodásokat írhatják felül, és az USA szövetségeseinek ellenlépéseihez vezethetnek.

A Reuters kormányzati személyekhez közeli forrásai szerint a vámemelések jelentősek lesznek és számos országot érintenek majd, beleértve az Egyesült Államok közeli szövetségeseit is.

Emellett Trump visszavonhatja a Kínából érkező, 800 dollárnál kisebb értékű szállítmányokra vonatkozó mentességet is.

Peter Navarro, Trump kereskedelmi tanácsadója szerint az autóipari vámok stratégiailag létfontosságú gyártási képességeket hoznak vissza az Egyesült Államokba.

Ez nem protekcionizmus. Ez helyreállítás

– írta a USA Today-ben megjelent véleménycikkében.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a vámemelések lassíthatják a globális gazdaságot, növelik a recesszió kockázatát, és több ezer dollárral emelhetik meg egy átlagos amerikai család megélhetési költségeit.

A Yale Egyetem Költségvetési Laboratóriuma szerint egy 20%-os vám a már bevezetett vámok mellett háztartásonként legalább 3400 dolláros többletköltséget jelentene.



A kereskedelmi partnerek, köztük Ausztrália, az Európai Unió, Kanada és Mexikó már bejelentették, hogy megtorló vámokkal és egyéb ellenintézkedésekkel válaszolnak, még akkor is, ha néhányan tárgyalásokat kezdeményeznek a Fehér Házzal.

Az amerikai Szövetségi Nyilvántartásban közzétett részletek szerint az autókra kivetett 25%-os vám csütörtökön 00:01-kor (EDT) lép életbe, míg az autóalkatrészekre vonatkozó 25%-os vám május 3-án 00:01-kor (EDT) kerül bevezetésre.

A Kereskedelmi Minisztériumnak 90 nap áll rendelkezésére, hogy kidolgozza a további alkatrészek listára való felvételének folyamatát.

Európában a magyar gazdaság kaphatja – Szlovákia után – rövid és közép távon is a legnagyobb ütést Donald Trump amerikai elnök vámjai miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio