Trump szép új világa: ez vár az EU-ra és az USA-ra

Portfolio 2025. április 03. 15:44

Rövid távon az Egyesült Államokban akár stagflációt is hozhat a Donald Trump által kirobbantott kereskedelmi háború, és a hosszabb távon kecsegtető előnyök körül is rengeteg a kockázat - vélik az ING szakértői, akik az Európai Unióra vonatkozó növekedési prognózisukat vissza is vágták.