Zsiday Viktor: egyre valószínűbb, hogy Donald Trump recesszióba tolja az USA-t, és vele együtt több más ország gazdaságát

Donald Trump tárgyalási stratégiáját könyveiből ismerhetjük: arcátlan és lehetetlen követelésekkel kell föllépni, amiből bőven lehet engedni, hogy utána a másik oldal egy számára kedvezőtlen üzletet is viszonylag elégedetten fogadjon el végül - írja a befektetési szakember. Zsiday Viktor szerint valószínűleg ez zajlik most is a bejelentett vámok kapcsán.

Rámutat azonban,

hogy a gazdaságban a várakozások gyakran nagyobb jelentőséggel bírnak, mint maguk a tények.

Lehet, hogy egy kaszinófinanszírozás/csőd során jó ötlet megzsarolni, befenyegetni és földbe döngölni a finanszírozó bankot vagy a kisrészvényeseket, de ha a szélesebb gazdaságban alkalmazzuk ugyanezt a technikát, annak súlyos visszahatásai lesznek, méghozzá elég gyorsan - írja Zsiday.

A szakember szerint jelenleg egy vállalatvezető – bárhol is van a világban – óriási bizonytalansággal szembesül a vámok következtében: lesz-e kereslet a termékeire, egyáltalán mennyi vámot kell fizetnie, hogyan, mikor, meddig; nem fog-e ez a tétel módosulni; a beszállítói ugyanezen vámok miatt fognak-e árat emelni vagy nem, stb. Számtalan olyan kérdése lesz a vállalatvezetőnek, amire nem tud, nem is lehet válaszolni. Zsiday szerint az egyetlen lehetséges válasz ilyen környezetben az óvatosság: lassítani minden folyamatban lévő beruházást, újakat nem kezdeni, a munkaerőfelvételt leállítani, és a béreket igyekezni visszafogni.

Zsiday felhívja a figyelmet rá, hogy eközben a lakosság az árszint megugrásával szembesül, ami erodálja vagy eltünteti a reálbéremelkedését, emiatt pedig nem tud annyi terméket vásárolni. Közben a DOGE óriási bizonytalanságot kelt minden amerikai állami alkalmazottban: meddig lesz munkája, mennyi lesz a fizetése.

Tehát a lakosság sem nagyon fog költeni, mert nincs miből és nem is mer - véli Zsiday.

A kormányzati költekezés sem fog növekedni, legalábbis a tervek szerint, azaz innen sem várható segítség Zsiday Viktor szerint. Eközben a monetáris politika átfutási ideje jelentősen megnőtt, segítség innen sem fog érkezni, maximum hosszabb távon - teszi hozzá.

De ha nem lesz beruházás- és lakossági fogyasztásbővülés, nem segít a kormányzat költekezéssel és a monetáris politika sem, akkor hogy lesz növekedés?

- teszi fel a kérdést Zsiday.

A szakember szerint nem eldöntött tény, de egyre valószínűbb, hogy Trump recesszióba tolja az USA, és lehetséges, hogy több más ország gazdaságát is.

Az írás végén Zsiday ismét hangsúlyozza, hogy a nem kiszámítható, fenyegető gazdasági környezet, és az ebből adódó negatív várakozások önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy recessziót generáljanak, annak ellenére, hogy sima számítások alapján a vámok nem feltétlenül kellene, hogy önmagukban azt okozzanak. Minél tovább tart a bizonytalanság, annál valószínűbb ez a kimenet - zárja az írást.

