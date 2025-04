Durván megdrágult a jogsiszerzés Magyarországon: nagy mutatvány 800 ezer alatt megúszni

Négy év alatt hatvan százalékkal drágult meg a jogosítvány megszerzésének átlagára a KSH legfrissebb adatai szerint. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ezen egyáltalán nincs mit csodálkozni: a benzin, a javítási költségek, maga az autózás összes aspektusa drágult, ráadásul a vezetésoktatók speciális helyzetben is vannak.

Összességében manapság akár

800 ezer és 900 ezer forint közötti összegbe is belekerülhet, mire valaki kézhez kapja a jogosítványát.

Azonban nem csak az általános költségemelkedés a baj: Pető Attila közlekedési szakértő például kihangsúlyozta, hogy

jelentős eltérést lehet látni a régebbi és az új generációk vezetéstanuláshoz való hozzáállásában is - és egyáltalán nem pozitív értelemben.

A KSH adatai szerint a B kategóriás, vagyis személygépjárműre szóló tanfolyam ára már eléri, ső meg is haladja az átlagkeresetnek több mint a felét. A KSH legfrissebb, februári adataiból az derül ki, hogy abban a hónapban átlagosan 360 ezer forint körül volt egy B-kategóriás vezetői tanfolyam ára. Hangsúlyozni kell, hogy ez az átlagár, mert mint azonnal látni fogjuk: sok egyéb olyan költsége is van mindennek a tanfolyamon felül.

A Pénzcentrum most szakértőktől megtudta, ennél az átlagárnál jóval többet kell kifizetnie annak, aki valóban minden akadályt le akar győzni a jogsi megszerzése érdekében.

Pető Attila, a Kreszprofesszor néven ismert közlekedési szakértő a Pénzcentrum megkeresésére azt mondta: természetesen igaz, hogy jelentősen megdrágultak a jogosítványszerzés árai, de elég megnézni az autókhoz kapcsolódó költségeket, hogy valamennyire értsük a folyamatot.

"Most már 10 ezer forint egy vezetési óra, és legalább 30-at kell venni ahhoz, hogy valaki vizsgára mehessen. Fogalmazzunk tehát úgy, hogy 10 ezer forintért adunk óránként egy autót, és ha az autózás költségeit megnézzük, ez is iszonyú árban van: az üzemanyag, a javítás, a biztosítás, minden, ami mindehhez kapcsolódik. Nem arról van szó, hogy az oktatók halára keresik magukat a tanulókon, hanem nagyon sok az a járulékos költség, ami a vezetéssel jár. Egy tanóra az oktatásban 50 perc: szoktam mondani azoknak, akik drágállják a jogsit, hogy üljenek be 50 percre egy taxiba, és nézzék meg, hogy mennyit fognak fizetni, átlagban 13-14 ezer forintot a városban úgy, hogy a taxis közben nem tanít, illetve vigyáz az autójára. A mi esetünkben a tanár az autóhasználaton kívül pluszban tanít, és a tanuló nem feltétlenül vigyáz az autójára, tehát mondjuk egy kuplungcsere, ami ma egy átlagos autóban 4-500 ezer forint, az nálunk sokkal hamarabb megtörténik, mint egy normál használatú személygépkocsin. Autó nélkül pedig nem lehet megtanítani senkit sem vezetni".

A jogsiszerzést tovább drágítják az extra órák és a vizsgák is. Mint a szakértő kifejtette:

"Jelentősen megdrágítja a jogosítványszerzést, ha ilyen sok vezetési órát kell venni, aztán ott a sok bukást, és a vizsgáknak is természetesen vannak díjai. A fiatalok esetében azért is problémás ez, hiszen nekik jellemzően a szüleik fizetik a jogsi megszerzését, és eléggé megterheli a családi kasszát, ha elindulunk mondjuk egy 400 ezres büdzsével, a sok óraszám azonban bőven hozhatja, hogy ennek a dupláját, 800-900 ezer forintot is kifizetnek, mire a gyereknek megvan a jogosítványa. De újra mondom, szerintem az oktatást kellene átgondolni, mert az e-learning nem tanít és nem magyaráz, a tantermi foglalkozáson régen azért lehetett kérdezni, az oktató elmagyarázta, sokkal jobban rögzült a dolog".

Címlapkép forrása: Shutterstock