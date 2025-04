Forronganak a gazdasági szereplők és váratlanul Trump is megszólalt – Hétfői híreink a vámháborúról

Portfolio 2025. április 07. 14:21

Továbbra is jelentős feszültség látható a világkereskedelemben miután az Egyesült Államok új vámokat vezetett be több kereskedelmi partnerével szemben, ami globális válaszlépéseket és piaci reakciókat váltott ki. Aggódik a svájci óraipar és az olasz bortermelők. A Volkswagen-csoport autókat tart vissza. Politikusok közben nyugalomra intenek, de megszólalt az amerikai elnök is. Híreinket percről percre: