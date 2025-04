Peking türelme elfogyott: Kína brutális válaszcsapásra készül az USA ellen

Kína egyre határozottabban válaszol Trump vámháborújára: gazdasági nyomásgyakorlással, jogi fenyegetésekkel és célzott szankciókkal próbál visszavágni. Peking ugyan még nem merítette ki minden eszközét, de világossá tette, hogy hosszú távú küzdelemre készül.

Peking az utóbbi napokban világossá tette, hogy készen áll további szankciókra és adminisztratív nyomásgyakorlásra az amerikai vállalatokkal szemben, válaszul Donald Trump drasztikus vámemeléseire – írja a Financial Times.

Az Egyesült Államok 60 százalékra emelte az átlagos vámterhet a kínai árukra, mire Kína 34 százalékos ellenlépésekkel és új exportkorlátozásokkal válaszolt, különösen ritkaföldfémek és kritikus nyersanyagok esetében.

A DuPont kínai leányvállalata ellen indított versenyjogi vizsgálat, valamint a TikTok eladásának megakasztása is azt jelzi, hogy Kína több fronton kíván nyomást gyakorolni.

A mostani válaszintézkedések eltérnek a korábbi, célzott importvámoktól: április 10-től általános vámemelés lép életbe, jelezve, hogy Peking elvesztette türelmét. Tu Hszincsüan, a WTO-tanulmányok kínai intézetének dékánja szerint „a korábbi türelem nem vezetett eredményre”.

Szakértők úgy vélik, hogy Kína szándékosan hagyott magának mozgásteret a fokozatos eszkalációra, ha az amerikai lépések további károkat okoznak a kínai gazdaságnak.

Peking emellett gazdaságélénkítő intézkedésekkel is készül: a kínai jegybank csökkentheti a hitelezési kamatokat és a tartalékkövetelményeket, sőt a költségvetési hiány növelését is kilátásba helyezték. Az exportengedélyek kiadását is lassítják, különösen az Egyesült Államoknak szánt kritikus technológiák és eszközök esetében. Egy pekingi közvetítő szerint a hatóságok gyakran egyszerűen nem reagálnak az engedélykérelmekre, ezzel gyakorolva nyomást az amerikai partnerekre.

A külföldi vállalatok jogi kitettsége is nőtt: Kína az úgynevezett Anti-Foreign Sanctions Law alapján peres eljárásokat indíthat olyan amerikai cégek ellen, amelyek a nemzetközi szankciók miatt felbontanak kínai szerződéseket.

Ez jelentős kockázatot jelent a Kínában működő amerikai technológiai cégek – például a Google és az Nvidia – számára, amelyek már most is versenyhivatali vizsgálatokkal néznek szembe.

Kína egyelőre nem zárta be minden tárgyalás lehetőségét, de Tu professzor szerint „a reményt már elvesztettük Amerikában”.

