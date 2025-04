Kimondták: egyáltalán nem biztos, hogy szabadkereskedelemben marad az energia

A Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferencián beszélgettek vezetők és elemzők az áram- és gázpiaci kilátásokról, illetve a jelenleg elérhető vállalati energiabeszerzési lehetőségekről. Többek között elhangzott: a belső erőforrásokra sokkal jobban kell hagyatkozni a jövőben az energetikában, egyáltalán nem biztos, hogy az energia, mint szabadkereskedelmi eszköz fenn fog maradni. Az árakkal kapcsolatban azonban kedvezőek a kilátások, a szakemberek árcsökkenésre számítanak a gázpiacon. A végfelhasználói árak esetében viszont már nem ilyen jó a helyzet.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az energiapiaci kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy Donald Trump gondolkodása szerint az USA által felépített szabadkereskedelmi rendszert újra kell gondolni, ennek következtében pedig a világ a blokkosodás felé mozdul el. A vámpolitikát az USA folytatni fogja, ráadásul jelenleg a tengerentúlon az a logika érvényesül, hogy "ha a világ rövid távon recesszióba kerül, de a többiek nálunk jobban szenvednek, az nekünk pozitív hozadék". Ebből energetika-politikailag az következik, hogy a belső erőforrásokra sokkal jobban kell hagyatkozni a jövőben,

egyáltalán nem biztos, hogy az energia, mint szabadkereskedelmi eszköz fenn fog maradni.

- hangsúlyozza az elemző. Ami Magyarországot illeti, itt egy extra bizonytalansági tényező, hogy kérdéses, hogy meddig tartható fenn, hogy szénhidrogéneket szerezzünk be Oroszországból. Fontos tudni, hogy jelentős mennyiségű LNG keresi a helyét a piacon, amire jó vevő lehet Európa, ez konfliktust okozhat az orosz energiabeszerzéssel szemben, ennek a kibogozódása egy izgalmas téma lesz a következő 4-5 évben.

A szakértő a gázpiaci kilátások tekintetében rámutat, hogy a cseppfolyósított földgáz-kínálat megugrásának köszönhetően az LNG-árak várhatóan jelentősen csökkenni fognak 2026-tól kezdve, az idei év azonban még volatilis és magas árakat fog hozni, főleg, mivel a gáztárolói töltöttség alacsony jelenleg; az erre vonatkozó szabályok EU-s szinten lehet, hogy változni fognak, ez szerencsés lenne, hiszen komoly spekulációnak ad teret a mostani rendszer. A kilátások mindenesetre kedvezőek a gázpiacon,

mi 30 eurós TTF-árakkal számolunk 2027-től.

Nagy Zoltán az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF) elnöke úgy fogalmazott, hogy paradigmaváltás ment végbe az európai földgázellátásban az orosz-ukrán háború kitörését követően. A korábbi tervezési mechanizmusok (főleg az energia-intenzív vállalatoknál) rendkívüli mértékben átalakultak, örömteli azonban, hogy azóta megvalósult egy konszolidációs folyamat ebben a tekintetben. Azt viszont fontos látni, hogy az iparvállalatok felélték a tartalékaikat a 2022-es időszakban, többek között azért, mert jelentős összegeket invesztáltak az energiahatékonysági beruházásokba.

A gázpiacon enyhe csökkenésre, majd stagnálásra van kilátás a szakember szerint, az iparnak azonban a végfelhasználói árak az izgalmasak. Az iparra rakódó egyéb terhek és adók folyamatosan növekednek, ez egy nagyon kedvezőtlen tendencia.

Ha ez így fog növekedni, akkor nem lesz versenyképes a magyar piac a környező országokkal.

- hangsúlyozza a vezető. Kiemeli, hogy a vállalatoknál a tervezhetőség az egyik legfontosabb szempont, a hosszabb távú árképzésekhez igyekszenek ezért visszatérni a fogyasztók, ezzel egy komoly kockázati elem megszűnhet a számukra. Törekszenek fél éves - éves termékeket venni, ebben az esetben lehet pontosabban tervezni a hosszú távú termelést. Magyarországon nagyon kevés a PPA, ennek egyik oka a rendkívüli volatilitás, ez pedig bele van építve a PPA-k árazásába.

Fodor Imre, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt üzleti kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy az energiaválság elsősorban alkalmazkodásra tanította az energiakereskedőket és a felhasználókat is. 2022 egy tragikus év volt az energia tekintetében, az MVM konkurenciája gyakorlatilag eltűnt, és megtapasztalták, hogy nem jó az, ha nincs verseny. 2023 már a normalizálódás éve volt, 2024-ben pedig már valóban visszatért a verseny, az ügyfelek most már számos megoldás közül választhatnak.

Nagyon fontos lett a több körös energiabeszerzési tendereknél, hogy mikor történnek az ügyletkötések

- hangsúlyozza, hozzátéve: a jövőben a kulcskérdés a kockázat megosztása lesz.

Tihanyi Gábor, az E.ON Energiamegoldások zöld energia megoldások szakterületvezetője rámutatott, hogy

a Trump-éra egyelőre nem vetette vissza az ügyfelek gondolkodását a zöld energiaára vonatkozóan, a recessziós gazdasági kilátások viszont befolyásolják a terveket

és a kockázatkezelést, aminek a szerepe egyébként nagyon felértékelődött az energiaválság során.

A rugalmasság valóban egy fontos elvárás az ügyfelek részéről, de fontos, hogy ennek ára van - az ügyfél oldaláról lényeges, hogy tudatos legyen az energiafelhasználás. Egyre hangsúlyosabban jelenik meg a fix áras igény az ügyfeleknél, ám ennek is megvan a kockázata, az energiapiac ugyanis rendkívül ideges mozgásokat produkál, főleg a Trump-érában számíthatunk erre.

Éppen ezért a rugalmasság és a több lábon állás a legfontosabb jelenleg.

Címlapkép forrása: Portfolio