Nagyon kilyukadt a költségvetés

Jelentősnek mondható, 831,2 milliárd forintos hiánnyal zárta a márciust a költségvetés. Ezzel három hónap alatt teljesült az éves pénzforgalmi deficitterv 62%-a teljesült. Az idei büdzsé hiánylefutása tehát a szokásos orrnehéz pályát követi, ami egyúttal viszont figyelmeztető is lehet, hiszen a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ilyen esetekben bele kellett nyúlni a költségvetési folyamatokba év közben.

Az elmúlt 24 évben ennél nagyobb csak egyetlen egyszer volt a harmadik havi hiány, 2022-ben, a háború kitörésének évében és az energiaválság kirobbanásakor.

"Márciusban – egy hónap alatt – a központi alrendszer 831,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami meghaladja az időarányos teljesítést. Ez egyrészt egyes adóbevételek időarányosnál alacsonyabb teljesülésének köszönhető, ami az adónemekre vonatkozó befizetési határidőkkel függ össze. Másrészt a kiadási oldalon jelentős összegű kifizetésre került sor – az elmúlt évekhez hasonlóan – az állami közösségi szolgáltatásoknál, valamint a közüzemi szolgáltatásoknál. Ez utóbbi a rezsivédelmi támogatások, téli hónapokhoz köthető, kifizetésével hozható összefüggésbe" - részletezi az NGM az előzetes adatokat.

Azt is hozzáteszi a tárca, hogy "márciusban ismét jelentős kifizetésekre került sor egyes Prémium Magyar Állampapír sorozatoknál; emiatt és a dollárkötvények kamatfizetése miatt, többet fordított a kormány a kamatkiadásokra".

Így áll a költségvetés 3 hónap után

Ezzel március végéig az államháztartás központi alrendszere 2 554,1 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Ez az első negyedéves nominális hiányteljesülés szintén a legmagasabb a korábbi évekkel összevetve.

Ami viszont igazán figyelmeztető, hogy a 4123 milliárd forintos éves pénzforgalmi hiányterv közel 62%-a teljesült három hónap alatt. Az elmúlt néhány évben is hasonló deficitpálya-lefutást tapasztalhattunk (2022-ben és 2023-ban) az év első negyedévében (orrnehéznek nevezhető a hiánypálya), de ezekben az években szükség is volt költségvetést kiigazító lépésekre év közben. Ennél rosszabb negyedéves hiánylefutás tavaly volt megfigyelhető, akkor a kormány emelte is a deficitcélt, és év közben kiigazításokról is döntött.

Fontos azt is látni, hogy a tavaly decemberben elfogadott 2025-ös költségvetés makropályája időközben hivatalosan is megváltozott, a költségvetés oldaláról romlott. A múlt hét óta a Nemzetgazdasági Minisztérium alacsonyabb növekedéssel (2,5% vs 3,4%) és magasabb inflációval számol (4,5% vs 3,2%), igaz azzal érvelt a szaktárca, hogy a gazdasági növekedés szerkezete miatt ennek nem lesznek mély nyamai az idei büdzsételjesítményen. Ehhez az első körös makropálya-módosításhoz jönnek rá az új növekedési kockázatok, amiket a Donald Trump amerikai által elindított vámháború hozhatnak a felszínre.

Március végéig az államháztartás központi alrendszere 2 554,1 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2 458,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 19,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 115,0 milliárd forintos hiányt mutattak - derül ki az NGM közleményéből.

A tárca azt is részletezi, hogy milyen folyamatokat látni 3 hónap után a büdzsében:

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 11,6 százalékkal magasabban teljesültek.

Ezek közül kiemelkedik az általános forgalmi adóból származó jelentős bevételtöbblet (265,6 milliárd forint).

A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege március végéig 1 553,7 milliárd forint volt, amely 312,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél, elsősorban egyes Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatok és dollárkötvények kamatfizetési időpontjai miatt.

Meghaladják az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is. Március végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra három hónap alatt 2 189,5 milliárd forintot fizettek ki.

