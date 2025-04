Akkora a baj, hogy az már az űrből is látszik

Az Egyesült Államok által bevezetett vámok globális hatásai az űripart is elérték, ami bizonytalanságot és potenciális átrendeződést okoz a nemzetközi űrgazdaságban - tudósított a space.com

Az USA által bevezetett vámok nemcsak a piacokat küldték mélyrepülésbe, hanem az űrszektor jövőjét is bizonytalanná tették. Az űripari vállalatok a növekvő költségeken túl ellátási láncok megszakadásával és késlekedő döntéshozatallal is szembesülnek, ami a NASA-tól az Európai Űrügynökségig (ESA), a SpaceX-től a Boeingig minden szereplőt érint.

A vámok növelik az űreszközök és antennarendszerek alkatrészeinek költségeit, és arra kényszeríthetik a gyártókat, hogy más beszállítókat válasszanak

- nyilatkozta Caleb Henry, a Quilty Space kutatási igazgatója a Space.com-nak.

"A vámok károsíthatják az amerikai vállalatokat, mivel a külföldi ügyfelek, akik normál esetben amerikai termékeket vásárolnának, más beszállítókat választhatnak. Talán még nagyobb kihívást jelent a külföldiek számára az amerikai piacra való bejutás nehézsége."

Mi lesz az ellátási láncokkal?

Az űripar ellátási láncai országhatárokon átívelnek, így az amerikai vámokra adott válaszlépések tovább súlyosbíthatják a helyzetet. A vállalatok mérete jelentősen befolyásolja, hogyan tudnak reagálni a változásokra. "Várakozásaim szerint a kisebb cégek érzékenyebben reagálnak majd a vámokra. Ahogy a COVID alatti ellátási láncok összeomlásánál is láttuk" - magyarázta Henry.

Marco Aliberti, az Európai Űrpolitikai Intézet (ESPI) munkatársa is úgy látja, hogy "rövid távon a vámok ellátási lánc késedelmeket, növekvő termelési költségeket és a magánbefektetők bizalmának csökkenését okozhatják. Közép- és hosszú távon pedig a globális űrgazdaság növekedésének lassulásához vezethetnek."

Az amerikai piacot kiszolgáló kulcsfontosságú európai űripari cégeket, mint például a Thales Alenia Space-t, végül felkérhetik vagy ösztönözhetik arra, hogy telepedjenek át az USA-ba, ha továbbra is hozzá akarnak férni ehhez a piachoz. Ez nem egy elrugaszkodott forgatókönyv, és rendszerszintű kockázatot jelent az egész európai űrszektor versenyképességére és ellenálló képességére nézve

- figyelmeztet Aliberti.

Mi lesz Európában?

A vámok és a Trump-adminisztráció Európával szembeni megközelítése Európán belüli stratégiai újragondoláshoz vezet. Európa egyre inkább felismeri a kritikus területeken, például az űrkutatásban és a kulcsfontosságú technológiákban saját képességek kifejlesztésének szükségességét, különösen mivel nem rendelkezik az USA-hoz vagy Kínához hasonló ambiciózus programmal.

Emellett Európa szélesebb körű partnerségeket is keres, különösen Japánnal, Dél-Koreával, Indiával és az Öböl-menti országokkal. Európa még a Kínával való fokozott együttműködésen is gondolkodik, bár a teljes stratégiai partnerség Kínával továbbra is valószínűtlen.

A kelet és nyugat között tapasztalható geopolitikai zavarokkal kapcsolatos bizonytalanságok már most is hatással vannak az űrszektorra

- mondja Hermann Ludwig Moeller, az ESPI igazgatója, aki hozzáteszi, hogy az intézet kutatásai szerint az európai űripar a független képességek fejlesztésébe történő fokozott beruházásra számít a kontinens autonómiájának növelése érdekében. Moeller egyetért azzal, hogy Európa várhatóan diverzifikálja és bővíti nemzetközi partnerségeit, bár a transzatlanti kapcsolatok továbbra is kulcsfontosságú célkitűzést jelentenek, és új együttműködési lehetőségeket kell feltárni.

Címlapkép forrása: Shutterstock