Szép csendben átadták Európa legfontosabb létesítményét

A belga Solvay megnyitotta az EU első ritkaföldfém-feldolgozó üzemét a franciaországi La Rochelle-ben, válaszul az ellátási láncok geopolitikai kockázataira. Az új létesítmény célja, hogy mérsékelje Európa függőségét Kínától a stratégiai fontosságú nyersanyagok terén. A nyitás időzítése Kína exportkorlátozásai és Trump vámintézkedései közepette különösen jelentős.

A belga Solvay vegyipari vállalat La Rochelle-ben megnyitotta az Európai Unió első olyan gyárát, amely ritkaföldfémek feldolgozásával foglalkozik állandó mágnesek gyártásához. A lépés része az EU azon célkitűzésének, hogy 2030-ig 30%-os önellátottságot érjen el ezekből a stratégiai anyagokból, amelyeket eddig szinte kizárólag Kínából szerzett be – számolt be a Nikkei Asia.

A gyár idén kis volumenű termeléssel kezdi meg működését, és elsősorban elektromos járművekhez, szélenergiához és védelmi berendezésekhez szükséges mágneseket célzó ellátási láncot épít ki Európán belül.

A projekt időzítése nem véletlen: mindössze néhány nappal azután indult, hogy Kína válaszul Donald Trump új vámintézkedéseire tovább szigorította a ritkaföldfémek exportját. Április elején az amerikai elnök 20%-os vámot vetett ki az EU-ra, Kína pedig 34%-os válaszvámokkal reagált az Egyesült Államok felé, és fokozta a kulcsfontosságú fémek – például a lítium és a volfrám – exportellenőrzését. Mivel Kína dominál a ritkaföldfémek globális piacán, az EU számára a helyi feldolgozás stratégiai jelentőségűvé vált.

A Solvay vezetői szerint a legnagyobb kihívást nem is az ellátási oldali kockázatok, hanem a kereslet csökkenése jelenti, amit a vámpolitikák és a globális bizonytalanságok okozhatnak. Bár a cég termelése nagyrészt helyi piacokra történik – az eladások 80%-a „local to local” elv szerint valósul meg –, a világszintű kereskedelmi feszültségek így is érzékenyen érinthetik a keresletet.

A vállalat nem számít fellendülésre 2025-ben, inkább stagnáló piacra és kiváró megrendelőkre készül.

A La Rochelle-i üzem, amely a tengerparti Chef de Baie ipari övezetben található, már 1948 óta működik, de a mostani bővítés révén válik az EU első ritkaföldfém-feldolgozó központjává. A létesítmény a kontinens ellátási biztonságát hivatott javítani egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai feszültségek és az amerikai–kínai vámháború újabb szakaszba lépett.

A Solvay szerint az új üzem lehetőséget ad Európának arra, hogy fokozatosan csökkentse stratégiai kiszolgáltatottságát Kínával szemben.

