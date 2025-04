Későn húzta meg a vészfékét Trump, a nagy pusztulás már elindult

Donald Trump amerikai elnök nemrég ugyan bejelentett egy 90 napos felfüggesztést bizonyos új vámok bevezetésében, de ez aligha volt elég a globális kereskedelemben már elindult visszaesés megállításához.

A kínai-amerikai vámháború újabb fordulója, amely során Trump 125%-ra emelte a kínai importvámokat, máris érezteti hatását a világkereskedelem ritmusán: világszerte egyre több vállalat függeszti fel megrendeléseit, és a globális ellátási láncokban is egyértelmű megtorpanás tapasztalható – írja a Bloomberg.

Bár a pénzpiacok rövid távon kedvezően reagáltak Trump vámterveinek részleges felfüggesztésére, a reálgazdasági folyamatok már más képet mutatnak.

Az Amazon például elkezdte törölni rendeléseit Kínából és más ázsiai országokból, míg a Haas Automation gyártáscsökkentést és túlóra-megszüntetést jelentett be a kereslet drámai visszaesésére hivatkozva.

A gyakorlatban a globális megrendelések tömeges elmaradása vette kezdetét.

A Vizion adatai szerint április első hetében a globális konténerfoglalások 49%-kal estek vissza az azt megelőző héthez képest, míg az Egyesült Államokba irányuló import 64%-kal zuhant. Kínából 36%-kal kevesebb szállítmányt rendeltek meg. A trend világos: a bizonytalanság és a vámköltségek elszállása miatt a cégek egyre inkább kivárnak. Az ellátási láncok lassulása már nem csak a jövő fenyegetése, hanem jelen idejű realitás.

A szakértők szerint a bizonytalanság már önmagában is jelentős gazdasági károkat okoz. A Bloomberg Economics közgazdászai szerint Trump tudatosan használja az instabilitást tárgyalási eszközként, ám ez a megközelítés súlyosan rombolja a vállalati és piaci döntéshozatalt.

A viszonossági vámrendszerben az amerikai tarifák átlagos szintje 24%-ra emelkedett, ami hosszú távú növekedési lassulással és inflációs nyomással járhat, a hatások pedig éveken keresztül érződhetnek.

A vállalatok jelenleg nem hoznak stratégiai döntéseket, sokan inkább felfüggesztik működésüket vagy átszervezik az ellátási láncaikat. Egyes cégek már mesterséges intelligenciát is bevetnek a vámpolitika okozta költségnövekedés ellensúlyozására, de ahogy Fred Laluyaux, az Aera Technology vezetője fogalmazott: ha 100%-os vámot kell fizetni, akkor nincs az a szoftver, ami segítene. A kis- és középvállalatok számára különösen súlyos lehet a helyzet: sokaknak a túlélése múlhat azon, marad-e 10% az alapvám, vagy Trump valóban bevezeti a korábban belengetett 49%-os vámot például Kambodzsából érkező árukra.

A kereskedelmi visszaesés első számú áldozata továbbra is az amerikai–kínai reláció. Robert Koopman, a WTO korábbi vezető közgazdásza szerint az év első hónapjai még erősek voltak az előrehozott export miatt, de a következő hónapokra már jelentős lassulás várható.

A WTO előrejelzése szerint a globális áruforgalom idén akár 1%-kal is zsugorodhat, ami 4 százalékpontos visszavágás a korábbi prognózishoz képest.

A világ két legnagyobb gazdasága így egyre inkább saját falait építi, miközben a többi ország próbálja menteni a menthetőt – akár EU-s vagy kínai ösztönzőprogramokkal.

Bár Trump azt nyilatkozta, hogy „nagyon jó megállapodást” fognak kötni Kínával, egyelőre nem látszik valódi kiút a vámháborúból. Wendong Zhang, a Cornell Egyetem közgazdásza szerint Kína valószínűleg továbbra is tartja az álláspontját, még akkor is, ha ez rövid távon komoly gazdasági áldozatokkal jár számára. A globális kereskedelem ezzel viszont tovább csúszik lefelé a lejtőn – és a legfrissebb megrendelési adatok alapján a fékezés már nemcsak elkezdődött, de be is következett.

