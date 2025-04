Nyári meleg jön Magyarországon!

Ugyan borongósabb idővel indul a hét, de szerdától már naposabb, melegebb idő ígérkezik. Akár 27-28 fok is lehet csütörtökön - írja az Időkép

Hétfőn borongósabb időre van kilátás, csupán rövid időszakokra bújhat elő a nap. Többfelé gyenge esőre is számítani lehet. A déli irányú szél élénk, néhol erős marad. A reggeli minimum 6 és 13 fok között alakul, napközben pedig 14 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb északnyugaton várható.

Kedden is folytatódik a borongós időjárás. A nap első felében több helyen, délutántól már csak szórványosan eshet, záporok is előfordulhatnak. Az esti órákban délnyugat felől elkezdhet felszakadozni a felhőzet. A déli, délkeleti szél továbbra is élénk, néhol erős marad.

A maximumok jellemzően 16 és 22 fok között alakulnak, bár északkeleten kissé hűvösebb lehet.

Szerdán már naposabb idő ígérkezik, komolyabb csapadékra nem kell számítani. A déli-délkeleti szél élénk, helyenként erős marad. A reggeli enyhe idő után délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön keleten akár 27-28 fokot is mérhetünk,

ugyanakkor a Dunántúlra a délután második felében záporok, zivatarok is érkezhetnek.

