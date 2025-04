Indul a Meta nagy pere

Ma kezdődik a Meta ellen indított, mérföldkőnek számító trösztellenes per Washingtonban, amelyben az amerikai versenyhivatal (FTC) azzal vádolja a közösségi média óriást, hogy az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával monopolhelyzetet teremtett - számolt be a BBC

Az amerikai verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság szerint a Meta, amely már birtokolta a Facebookot, 2012-ben az Instagramot, 2014-ben pedig a WhatsAppot vásárolta fel azzal a céllal, hogy kiiktassa a versenytársakat,

ezzel gyakorlatilag monopolhelyzetet teremtve magának.

Bár az FTC annak idején jóváhagyta ezeket a felvásárlásokat, most arra törekszik, hogy pernyertesség esetén Mark Zuckerberg vezérigazgatót mindkét platform eladására kényszerítse.

A Meta korábban kijelentette, biztos a győzelmében, és szakértők szerint várhatóan azzal fog érvelni, hogy az Instagram felhasználói jobb élményt kaptak a felvásárlás óta.

"Az FTC érvelése szerint az Instagram felvásárlása egy módja volt annak, hogy semlegesítsék a Facebookra nézve növekvő versenyfenyegetést" - nyilatkozta Rebecca Haw Allensworth, a Vanderbilt Jogi Egyetem trösztellenes professzora. Allensworth szerint Zuckerberg saját szavai, köztük e-mailjeiből származó idézetek szolgáltathatják a legmeggyőzőbb bizonyítékokat a tárgyaláson.

Azt mondta, jobb megvásárolni, mint versenyezni. Ennél szó szerintibb már nem is lehetne

- mondta Allensworth.

A Meta ezzel szemben várhatóan azzal fog érvelni, hogy a szándék nem különösebben releváns egy trösztellenes ügyben.

Azt fogják mondani, hogy az igazi kérdés: jobban jártak-e a fogyasztók ennek az egyesülésnek az eredményeként?

- magyarázta a professzor. "Sok bizonyítékot fognak bemutatni arra, hogy az Instagram azért lett az, ami ma, mert előnyt jelentett számára, hogy a Facebook tulajdonosáé."

A tárgyaláson várhatóan tanúskodni fog Zuckerberg és a vállalat korábbi operatív vezetője, Sheryl Sandberg is. A per, amely akár több hétig is eltarthat, Donald Trump első elnöksége alatt indult, de a második ciklusa alatt politikai színezetet kaphat, Zuckerberg ugyanis értesülések szerint személyesen lobbizott Trumpnál, hogy az FTC ejtse az ügyet. Amikor a BBC megerősítést kért erről a jelentésről, a Meta kitért a kérdés elől, de közleményében azt írta: "Az FTC Meta elleni perei ellentmondanak a valóságnak."

Trump márciusi lépése, amellyel két FTC-biztost menesztett, szintén árnyékot vet az ügyre. Rebecca Kelly Slaughter és Alvaro Bedoya demokrata biztosok, akik pert indítottak a Trump-adminisztráció ellen visszahelyezésük érdekében, azt állítják, hogy eltávolításuk megfélemlítést szolgált.

Az FTC kontra Meta per egy másik jelentős trösztellenes ügy - az USA kontra Google - úgynevezett jogorvoslati szakaszának kezdetével egy időben indul. Az Igazságügyi Minisztérium tavaly nyáron nyerte meg az ügy első szakaszát, amikor Amit Mehta bíró megállapította, hogy

a Google monopolhelyzetben van az online keresés területén, körülbelül 90%-os piaci részesedéssel.

Laura Phillips-Sawyer, a Georgiai Egyetem üzleti jog docense szerint az FTC-nek nehezebb dolga lesz a Meta elleni ügy bizonyításánál. Phillips-Sawyer az FTC-ről így fogalmaz: "Hosszú út áll előttük, mielőtt az Instagram vagy a WhatsApp leválasztását egyáltalán megfontolnák."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images