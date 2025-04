Fehér Ház: Donald Trump nyitott a Kínával való megállapodásra!

Donald Trump nyitott a Kínával való megállapodásra, de a Fehér Ház sajtótitkára hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nincs rákényszerülve erre, és a "labda most Kína térfelén pattog" - számolt be a Reters. Ez óriási változás ahhoz képest, hogy Amerika és Kína az utóbbi napokban, hetekben vámháborús adok-kapokba bonyolódott.

A Fehér Ház nyitott egy kereskedelmi megállapodás megkötésére Kínával, ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy az Egyesült Államoknak nem feltétlenül szükséges ilyen egyezséget kötnie a távol-keleti országgal.

Nem kell megállapodást kötnünk velük

- fogalmazott a Fehér Ház, utalva arra, hogy az USA gazdasága elég erős ahhoz, hogy a jelenlegi kereskedelmi feszültségek közepette is prosperáljon. Hozzátették, hogy

a labda most Kína térfelén pattog.

- közölte kedden Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára az elnök korábbi nyilatkozatát idézve. Ez azt jelenti, hogy szerintük most a kínai vezetésen múlik, hogy előrelépés történik-e a két ország közötti kereskedelmi tárgyalásokban.

A nyilatkozat a két gazdasági nagyhatalom között zajló, elhúzódó kereskedelmi háború kontextusában hangzott el, amely jelentős hatással van a globális piacokra és a világgazdaság kilátásaira.

Vámháborús előzmények

Az utóbbi két hétben követni is nehéz a Donald Trump vámintézkedéseiről szóló híreket. A gazdasági bizonytalanságok következtében tőzsdék világszerte beszakadtak, a vámokat érintő folyamatos bejelentések pedig további nagy ingadozásokat hoztak a tőkepiacokon az elmúlt hetekben.

Donald Trump később 90 napra felfüggesztette a viszonossági vámokat azon országokkal szemben, amelyek nem tettek gazdasági válaszcsapásokat az intézkedéseket követően.

Kína viszont megtorló vámokkal reagált Trump lépésére, azóta pedig az Egyesült Államok már kétszer is növelte az ázsiai országra kivetett vámterheket, egészen 145%-ig. Kína is keresi a fogást Trumpon, szintén vámot emeltek, és egyé eszközök bevetését is mérlegelik, mint például a ritkaföldfémek exportjának korlátozását az Egyesült Államokba, vagy az amerikai állampapírállomány leépítése.

Forrás: Reuters

