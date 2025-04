Kiyosaki: itt a gigantikus összeomlás, most kell lépni

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket, elsősorban az aranyat, az ezüstöt és a bitcoint promotálja.

Az elmúlt hetek tőkepiaci turbulenciája jó táptalajt biztosított a hangzatos megnyilvánulásoknak, a vámokkal kapcsolatos általános bizonytalanság közepette ugyanis

szinte napról napra új történelmi csúcsokat dönt az arany árfolyama.

Szokásához híven a legújabb X-posztjában sem finomkodott Kiyosaki: "2025-ben a hitelkártyaadósság minden idők legmagasabb szintjén van. Az USA adóssága minden idők legmagasabb szintjén van. A munkanélküliség növekszik. A nyugdíjakat ellopják.

Az USA a valaha látott LEGNAGYOBB VÁLSÁG felé tarthat

- így összegzi a jelenlegi gazdasági helyzetet Kiyosaki.

A megmondóember rámutat, hogy könyvében figyelmeztette az embereket, hogy ez a káosz közeleg, pontosabban a „történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása” jön .... ez most itt van szerinte.

"Azok az emberek, akik megfogadták a figyelmeztetéseimet, ma jól járnak. Aggódom azokért, akik nem tették.

A jó hír az, hogy még mindig lehet tenni valamit, és talán még meg is gazdagodhatunk, nagyon meggazdagodhatunk

- emeli ki. A guru gyakran tanácsolja az arany, ezüst és bitcoin vásárlását, és állítása szerint néhány követője panaszkodott, hogy ugyanazt a tanácsot ismételgeti újra és újra. „Ma is megismétlem ezt a tanácsot” - hangsúlyozza.

Úgy véli, hogy azok, akik ma lépnek, amikor a válság bedurvul, azok, akik csak egy bitcoinba, vagy egy kis aranyba, vagy ezüstbe fektetnek, nagyon gazdag emberként kerülhetnek ki ebből a válságból.

Még nem késő, ha most lépsz. De ha vársz, akkor lehet, hogy túl késő lesz, a gigantikus összeomlás után

A guru erősen hisz abban, hogy 2035-re egy bitcoin több mint 1 millió dollárba fog kerülni, és ezzel egy időben az arany 30 ezer dollár, az ezüst pedig 3000 dollár lesz unciánként. „Ez lesz a legkönnyebb pénz, amit valaha is szereztél” - összegzi.

Az általam megjósolt gigantikus összeomlás, a most zajló összeomlás az életed lehetősége lehet, hogy nagy vagyonra és ami még fontosabb, pénzügyi szabadságra tegyél szert

- zárja mondandóját a guru.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 ks are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.I get sad because as I stated in an earlier X.Tweet.I warned {:url}