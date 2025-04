Az EU lazíthat a metánszabályokon, hogy elkerülje a kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal

Az Európai Bizottság jelenleg azon dolgozik, hogy milyen ajánlattal álljon elő az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már tavaly novemberben jelezte, hogy az EU kész növelni az amerikai LNG (cseppfolyósított földgáz) vásárlásait, különösen annak fényében, hogy a blokk 2027-ig teljesen le kíván válni az orosz földgázról. Hozzá kell tenni, hogy a terv kiadása régóta csúszik, a legutóbbi hírek szerint május elején jelenhet meg:

Trump több alkalommal is kijelentette, hogy az EU-nak több amerikai olajat és gázt kellene vásárolnia, hogy csökkenjen az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete. Bár elméletileg ez egy olyan megoldás lenne, amely mindkét félnek megéri, a számok nem teljesen stimmelnek. Ugyanis ha az EU a nyersolaj, finomított olajtermékek és földgáz szükségleteinek 100%-át Amerikából importálná, még akkor is fennmaradna a külkereskedelmi deficitjének nagyjából a fele. Tehát jelenleg nem realitás, hogy csak erre alapozva le lehessen dolgozni a külkereskedelmi eltérést az EU és USA között - ráadásul az amerikai kitermelési kapacitások is kérdésesek.

A mostani tárgyalások során az EU éppen ezért hajlandó lehet technikai rugalmasságot biztosítani a metánkibocsátási szabályok alkalmazásában – közölték a források.

A cél nem a szabályozás gyengítése, hanem olyan technikai részletszabályok bevezetése lenne,

amelyek lehetővé tennék, hogy az amerikai metánszabályok "egyenértékűnek" minősüljenek az EU-s előírásokkal

- így automatikusan megfelelnének az uniós előírásoknak.

A metán egy rendkívül erős üvegházhatású gáz. A globális felmelegedési potenciálja (GWP) jelentősen meghaladja a szén-dioxidét: 20 éves időtávon 84-szeres az eltérés. Tehát hiába a metán rövidebb légköri élettartama (átlagosan 12 év), ennek ellenére, az erőteljesebb hőelnyelő képessége miatt rövid távon jelentősebb hatással van a globális felmelegedésre, mint a szén-dioxid.

A megvalósítás ugyanakkor nem lesz egyszerű, mivel Trump kormánya éppen gyengíteni készül az eddigi szabályozást azáltal, hogy visszavonná az amerikai gáztermelők metánkibocsátás-jelentési kötelezettségeit. A lépés megnehezítené az EU számára annak igazolását, hogy az amerikai cégek valóban teljesítik az EU követelményeit.

Az Európai Bizottság hivatalosan nem kívánta kommentálni az ügyet a hírügynökségnek, de az egyik szóvivő így fogalmazott:

A Bizottság folyamatos párbeszédet folytat az iparággal minden, a jogszabályainkkal kapcsolatos releváns kérdésről

Az új uniós szabályozás akár versenyelőnyt is jelenthet az amerikai LNG számára azokkal a beszállítókkal szemben, akik magasabb metánintenzitással dolgoznak – például Oroszországgal vagy Katarral szemben. Ugyanakkor az amerikai exportőrök arra figyelmeztetnek, hogy nehézségeik lesznek a megfeleléssel, mivel az USA földgázszektora erősen széttöredezett. Egy-egy LNG-szállítmány akár több különböző mezőről származó gáz keveréke is lehet,

így a teljes értékláncon belüli kibocsátáskövetés gyakorlatilag kivitelezhetetlen számukra.

A jelenleg ismert uniós szabályozás alapján 2027-től azonban már csak azok a külföldi gázszállítók köthetnek új szerződéseket európai vevőkkel, akik megfelelnek az EU metánszabályainak, vagy azokkal egyenértékű előírásokat követnek.

A hírügynökség arról is értesült, hogy az Európai Bizottság a múlt hónapban online megbeszélést tartott amerikai LNG-cégekkel, hogy meghallgassa aggályaikat az új szabályozással kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images