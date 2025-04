Ferenc pápa temetésén jöhet össze Donald Trump és Ursula von der Leyen nagy találkozása

Egy EU-USA csúcstalálkozó helyett talán az a legvalószínűbb, hogy Ferenc pápa szombati római temetésének apropóján tud majd egymással találkozni és tárgyalni Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a vendéglátó ország miniszterelnökével, Georgia Melonival hármasban – írja a Politico szerda reggeli hírlevele.

A csúcstalálkozó ötletét korábban Meloni vetette fel, de eddig nem jött létre, most viszont a szomorú esemény apropóján elképzelhető, hogy az amerikai és az uniós vezető Rómában tud majd egymással tárgyalni.

Egyelőre csak annyi biztos, hogy a Bizottság elnöke is ott lesz a temetésen, ahova a világ minden tájáról vezető döntéshozók és politikusok százait várják, köztük Donald Trumpot is.

A találkozónak a temetés hangulata mellett az is különleges hangulatot adhat, hogy a tegnap este Brüsszelben a "szivárogtatási csatornák" csúcsra pörögtek arról, hogy a Bizottság nagy büntetést készül kiszabni az amerikai technológiai óriáscégekre, a Metára és az Apple-re a digitális piaci rendelet alapján, és amelyet a Handelsblatt információi szerint már ma be is jelentenek.

A bírság mértéke két-három számjegyű millió euróban mérhető lesz, és a lap szerint a bejelentés, illetve időzítése láthatóan politikai lépés a Donald Trump által a közelmúltban indított vámháborúban.

A Bizottság szóvivője a Politicónak azt hangsúlyozta, hogy Ursula von der Leyen szombati római látogatása a pápai temetés miatt lesz, de megjegyezte:

nem tudok kizárni semmilyen más potenciális találkozót.

Arra is emlékeztetett, hogy a Bizottság elnöke korábban már kijelentette: jó ötlet lenne találkozni az amerikai adminisztrációval akkor, "ha már van megállapodás" a kereskedelmi kérdésekben.

Érdemes megjegyezni, hogy von der Leyen még nem találkozott Trumppal a második elnöki ciklusa alatt, és a szombati temetés előtti napon Valdis Dombrovskis, a Bizottság ügyvezető alelnöke személyesen találkozik Washingtonban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel.

Mindezek miatt tehát a szombati napra nemcsak a temetés miatt lesz érdemes figyelni, hanem amiatt is, hogy létrejön-e Trump-von der Leyen találkozó, és ha igen, utána milyen üzenetek jelennek meg a vámháború témájában.

Címlapkép forrása: Getty Images