Íme a nagy mosási kutatás: még mindig 40 fokon mosnak a magyarok, pedig nem kellene

Egy országos kutatás szerint a magyarok zöme 40 Celsius-fokon mos, holott a ruhák átlagos szennyezettsége mellett, valamint a megfelelő mosószer használatával sokszor alacsonyabb hőmérséklet is elegendő volna és ezzel nemcsak a ruhákat, hanem a környezetet és a pénztárcánkat is kímélhetnénk - gyűjtötte össze a Coccolino a kutatás legfontosabb tanulságait.

Szinte minden magyar háztartásban van mosógép, amelyet a megkérdezettek közel fele heti két-három alkalommal indít be, míg a megkérdezettek harmada 4-6 alkalommal, minden hetedik válaszadó viszont legfeljebb csak egyszer mos egy héten.

A Coocolino kutatása szerint bár a túlnyomó többség közepes kapacitású mosógéppel rendelkezik, a legtöbb esetben a teljes töltetnél kisebb mennyiségű ruhával indítják el a mosást.

Gyakori vélekedés, hogy a gép kevesebb ruhával alaposabban tisztít, valójában a mosógépek teljes töltetre lettek optimalizálva

– így nemcsak a gép működik hatékonyabban, de a víz- és mosószerhasználat is gazdaságosabb lesz, a modern gépek ráadásul automatikusan adagolják a vizet a töltet nagyságához igazodva.

Persze, ha túlzsúfoljuk mosnivalóval a dobot, nem lesz hatékony a tisztítás. Ennek elkerülése érdekében

a helyes töltöttség úgy ellenőrizhető könnyen, hogy ha még befér az öklünk a dob teteje és a ruhák közé, akkor ideális a dobban lévő ruhák mennyisége.

Ennél is precízebb, ha lemérjük vagy megbecsüljük a száraz ruhák tömegét. Egy póló kb. 150-250 grammot, egy farmernadrág kb. 700-1000 grammot nyom, ágyneműhuzat esetén (párna- és paplanhuzat) kb. 1,5-2 kilogrammal, a törölközőknél pedig kb. darabonként 300-500 grammal számolhatunk - írják.

A kutatásból kiderül az is, hogy szinte minden magyar válogatja a szennyest valamilyen szempont szerint. A leggyakoribb a színek szerinti elkülönítés: a válaszadók 64%-a külön mossa a fekete-fehér, 55%-uk a sötét-világos ruhákat. Ruhatípus szerint (pl. fehérnemű, pizsama, nadrág) 40% válogat, de az anyagtípusra, a szennyezettségi szintre és a mosási hőfokra már jóval kevesebben figyelnek. A túlzott szelektálás azonban sokszor felesleges, ugyanis ha nem áll fenn különleges eset (erős szennyeződés vagy betegség) a fehérneműt például elég mosózsákba tenni: segít megóvni az anyagot, és elkülöníti a többi ruhától anélkül, hogy extra programot kellene indítani.

A kutatás egyik legizgalmasabb megállapítása, hogy

tízből hat válaszadó a leggyakrabban 40 Celsius-fokon mos, ennél alacsonyabb hőfokot pedig csak tízből ketten választanak, holott a modern mosószerek 40 fok alatt is hatékonyak.

A ruhák szennyezettsége ugyanakkor nem indokolja a viszonylag magas hőmérsékletet, hiszen mindössze 6% jelölte meg ruháit „nagyon koszosként”, miközben gyakorlatilag ugyanekkora azok tábora is, akik időnként még a tiszta ruhákat is kimossák. A test általi szennyeződés – például izzadtság – a leggyakoribb ok a mosásra (60%), ezt követi a kültéri (34%), háztartási (23%) és étel-ital okozta (26%) szennyeződés.

Számos tanulmány született már arról itthon, hogy sokszor indokolatlanul magas hőfokon mosnak a magyarok, ez pedig nemcsak a ruháknak, hanem a környezetnek is árthat:

A mostani felmérés szerint a legnépszerűbb mosási program a „vegyes”, a válaszadók 40%-a használta a legutóbbi mosási alkalommal. A pamutprogramot 17%, a 15 vagy 30 perces gyorsmosást pedig 16% választotta, pedig ez kifejezetten praktikus a rohanó hétköznapok során. A speciális anyagokhoz – szintetikus, gyapjú, selyem – igazított programokat csak kevesen használják, hiába segítenék megőrizni a ruhák hosszabb élettartamát. Az extra beállítások sem túl népszerűek: a magyarok kétharmada semmilyen pluszfunkciót nem alkalmaz. Ha viszont nem sürgős a mosás, energiát és vizet is spórolhatunk az „eco” mód kiválasztásával. Bár ezzel évente akár 30-60 kWh energiát is meg lehet takarítani, csak a válaszadók alig több mint nyolcada használta a legutóbbi mosás alkalmával.

A ruhák szín szerinti különválogatásához illeszkednek a mosószer-használati szokások is. Csupán a megkérdezettek 1 százaléka használ kizárólag fehér textíliákhoz való mosószert, a többség (57%) a színes, a fehér és az univerzális szereket váltogatja, míg 16% csak a színes, 20% pedig csak az általános mosószerekre esküszik - derül ki a tanulmányból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images