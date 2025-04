Meglepő fordulat: lehet, hogy nem is veszélyesek a mesterséges színezékek!

Az Egyesült Államokban 2026 végéig betiltják a kőolaj-alapú mesterséges színezékek használatát az élelmiszerekben, helyettük természetes alternatívákat kell alkalmazni a gyártóknak - számolt be a Cnbc . A szakértők véleménye megoszlik a mesterséges színezékek káros hatásairól; Frederic Bertley, a Tudományos és Ipari Központ vezetője szerint nincs olyan kutatás, amely bizonyítaná, hogya színezékek károsak lennének az emberekre.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter bejelentése szerint az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA)

a következő év végéig kivezeti a kőolaj-alapú szintetikus színezékeket az amerikai élelmiszerekből.

Marty Makary, az FDA biztosa keddi sajtótájékoztatóján javaslatokat is tett a természetes helyettesítőkre: a piros színezék helyett görögdinnye- vagy céklalé, a sárga és piros kombinációja helyett pedig sárgarépalé használható.

Jelenleg kilenc kőolaj-alapú mesterséges színezék használata engedélyezett az Egyesült Államokban, amelyeket olyan népszerű termékekben használnak, mint a Fruit Loops, a Flamin' Hot Cheetos vagy a Gatorade. Kalifornia már 2023-ban betiltotta a 3-as számú piros színezéket a potenciális rákkockázat miatt, miután egy 1980-as évekbeli kutatás kimutatta, hogy nagy mennyiségben fogyasztva daganatokat okozott hím patkányoknál.

A Trump-adminisztráció most azt kéri, hogy a gyártók még a Biden-kormányzat által 2027-re kitűzött határidő előtt vonják ki a 3-as számú piros színezéket, a többi hat mesterséges színezéket pedig 2026 végéig. Az FDA a következő hónapokban megkezdi a fennmaradó két mesterséges színezék – a Citrus Red No. 2 és az Orange B – engedélyének visszavonását is.

A szakértők véleménye megoszlik a mesterséges színezékek káros hatásairól. Frederic Bertley, a Tudományos és Ipari Központ vezetője szerint

nincs olyan kutatás, amely bizonyítaná, hogya színezékek emberekre károsak lennének.

Kennedy és Makary ugyanakkor azt állítják, hogy viselkedési problémákat okozhatnak gyermekeknél, és egy a The Lancetben megjelent tanulmányra hivatkoznak, amely szerint ezek a színezékek fokozhatják a hiperaktivitást.

Vanessa Rissetto dietetikus szerint ugyancsak nincs elegendő adat, amely azt mutatná, hogy ezek az adalékanyagok általánosságban károsak az emberekre, igaz, arra sincs elég bizonyíték, hogy nagy mennyiségben történő fogyasztásuk biztonságos lenne. Véleménye szerint

a jelenlegi ismeretek alapján a szintetikus színezékekkel készült élelmiszerek mértékletes fogyasztása általában biztonságos.

A változás leginkább olyan élelmiszeripari óriásokat érint majd, mint a Pepsi és a Kellogg. A természetes alternatívákra való áttérés magasabb árakat jelenthet a fogyasztók számára, mivel ezek drágábbak a szintetikus változatoknál. Ugyanakkor a zöldség- és gyümölcslevek használata az élelmiszerek színezésére egészségesebb lenne, még ha ez a termékek megjelenésének változásával is járna.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images