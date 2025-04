Éledezik a magyar gazdaság?

Áprilisban a fogyasztók és az üzleti világ kilátásai is javultak kissé márciushoz képest - erre utalnak a GKI friss felmérésének eredményei. A cégek foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott az előző felméréshez képest, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás viszont lényegesen csökkent. Emellett viszont romlott a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése.

Az üzleti kilátások idén januárban érték el mélypontjukat, azután enyhe pozitív elmozdulás történt. A GKI üzleti bizalmi indexe áprilisban 1 ponttal emelkedett márciushoz képest – ez ugyan hibahatáron belüli változás, de összeségében

az utóbbi hónapok adatai stabilizálódásra, enyhe javulásra utalnak.

Életjelet adott magáról az ipari szektor, bizalmi indexe csaknem 3 pontot emelkedett az előző hónaphoz képest, ugyanakkor a szolgáltatói szféra hasonló mutatója 2 ponttal csökkent. A kereskedelmi és az építőipari bizalmi index gyakorlatilag stagnált havi alapon. Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor áprilisban nem változott az egy hónappal korábbihoz képest. Egyik vizsgált ágazatban sem következett be érdemi változás. A következő három hónapban a vállalkozások 9%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a szűkítené azt. Megjegyzendő, hogy a mutató nagyon enyhe lejtmenetben van.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése áprilisban érezhetően romlott, ezzel e mutató visszatért a tavaly év végi szintre.

A bizonytalanság növekedése összefügghet az amerikai kereskedelempolitika kaotikus döntéseivel.

Az árindikátor, ami az üzleti szféra árképzési terveit egyetlen számba sűríti, a negyedik hónapban is számottevően csökkent az előző felméréshez képest. Ezzel e mutató hat havi mélypontjára esett. Mind a négy szektorban csökkentek az áremelési szándékok, különösen nagyot a kereskedelemben. A következő három hónapban a cégek 26%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-a készül. Sajnos erre a mutatóra nagyon rövid idősor áll rendelkezésre, ezért egyelőre nem világos, hogy egyszerűen az év eleji intnezívebb átárazási döntések utáni szezonális csökkenéséről van szó, vagy valóban az inflációs várakozások csökkenésére utalhat az index csökkenése.

A GKI fogyasztói bizalmi index 2024 novemberében érte le mélypontját, azóta valamivel kedvezőbb a lakosság hangulata. Áprilisban e mutató másfél ponttal állt magasabban, mint márciusban. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetének megítélését érdemben, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait kissé javulónak értékelte. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is javulónak gondolják az előző hónaphoz képest. Ugyancsak jobb lett a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. A lakosság inflációs várakozása csökkent, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás is kedvezőbbé vált az előző hónaphoz képest.

