Megint olyat húztak Bezosék, ami felkavarta a kedélyeket az interneten

Portfolio 2025. április 26. 14:15

Nagy port kavart a Blue Origin legújabb űrturisztikai projektje, az NS-31-es névvel ellátott, hírességeket is űrbe szállító kapszula. Jeff Bezosék újabb húzása több fronton is felháborodást és vitát váltott ki, kérdéseket szült, ezekre pedig már az utazásban érintettek is reagáltak. A Google Trends segítségével mi most megnéztük, hogyan alakult a visszatetszést keltő utazás iránti internetes érdeklődés.