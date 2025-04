A vámháború bedurvulása előtt még hirtelen ugrott a kínai nagy ipari cégek profitja

Az amerikai-kínai vámháború áprilisi bedurvulása előtti utolsó hónapban, márciusban még 2,6%-kal nőtt a nagy kínai iparvállalatok együttes profitja éves alapon az első kéthavi 0,3%-os csökkenés után, és ez billentette 0,8%-os pluszba az első negyedévi összesített változást – derült ki a kínai statisztikai hivatal hétfői adatközléséből.

A több mint 20 millió jüan (2,78 millió dollár) éves bevételű kínai ipari cégek együttes nyeresége 1509 milliárd jüan (206,8 milliárd dollár) volt az idei első negyedévben. A statisztikai hivatal jelentése szerint

a fő ipari ágazatok csaknem 60 százalékában, a 41 fő ipari kategória közül 24-ben nőtt a profit éves szinten.

A mezőgazdaságban 40,3 százakkal, a színesfémkohászatban 33,6 százalékkal, a textiliparban 7,1 százalékkal, a számítástechnikai és kommunikációs berendezések gyártásában 3,2 százalékkal nőtt a nyereség.

A széniparban azonban 47,7 százalékkal, az autóiparban 6,2 százalékkal, az olaj- és gáziparban 3,1 százalékkal, a vegyiparban pedig 0,4 százalékkal csökkent a profit.

A fentiek azt jelzik, hogy a vámháború bedurvulása előtti utolsó hónapban még ugrott a nagy kínai ipari cégek profitja, a megelőző két havi csökkenés után, és ez nem sok jót vetítene előre a jövőre. Éppen ezzel is összefügghet az, hogy a kínai kormány hétfőn ötpontos gazdaságélénkítő csomagot jelentett be, igaz a vezető kínai részvényindex, a CSI 300 stagnálással fejezte be a kereskedést: