Csődbe ment az ismert ruházati márka

A német anyavállalat múlt havi csődje után várható volt, hogy a többi leányvállalat is hasonló sorsra jut. A holland részleg március végén jelentett csődöt, most pedig a belga egység is követi példájukat.

A Gerry Weber Magyarországon két üzlettel van jelen, budapesten és debrecenben, ezek sorsával kapcsolatban kerestük a céget.

A Gerry Weber már régóta küzdött a gyenge eredményekkel, 2019-ben fizetésképtelenséget kellett bejelentenie. A cég nyolc hónap után, éppen a Covid-19 járvány kitörése előtt tudott kilábalni ebből a helyzetből. Alig három évvel később a lánc ismét fizetésképtelenné vált, és német üzleteinek jelentős részét be kellett zárnia.

Két évvel később újabb csőd következett a német, holland és most már a belga részlegek számára is. Míg a holland csődgondnok még optimista volt a 38 üzlet iránti érdeklődést illetően, és ezért nyitva tartotta azokat, a belga üzletek esetében ez kevésbé tűnik valószínűnek.

