A kormány újabb részleteket árult el a tervezett bolti intézkedéscsomagról

Az államtitkár kiemelte, hogy a március 17-én életbe lépett intézkedés hatásait az online árfigyelő rendszeren keresztül folyamatosan nyomon követik 26 termékkategóriában mintegy 1000 árucikk esetében.

Állítása szerint a legfrissebb adatok alapján 2025. március 13. és április 28. közötti időszakban 890 termék ára lett kedvezőbb, átlagosan 21,4 százalékos árcsökkenéssel.

Az összes intézkedés alá vont termék esetében pedig 18,7 százalékos átlagos árcsökkenés volt tapasztalható.

Az áprilisi inflációs adatokkal kapcsolatban az államtitkár optimista várakozásokat fogalmazott meg:

Igen, az áprilisi adatokban teljes mértékben látszódni fog már az inflációs hatás, várakozásunk szerint az infláció 4 százalék, míg az élelmiszer-infláció 5-5,5 százalék közötti szintre mérséklődhet, amit egyértelműen érzékelnek a vásárlók is a mindennapok során.

A kiskereskedelmi forgalom alakulásával kapcsolatban Gerlaki Bence elmondta, hogy az online pénztárgépek adatai alapján a fogyasztók az árrésstoppal megtakarított pénzüket más termékek és szolgáltatások vásárlására fordítják. A minisztérium várakozásai szerint

a márciusi kiskereskedelmi volumenváltozás nulla körül vagy negatív tartományban alakulhat, míg áprilisban akár 6-8 százalékos bővülés is elképzelhető.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a márciusi adatok értékelésénél figyelembe kell venni az árrésstop bevezetésének időzítését és az úgynevezett húsvéthatást is. Mivel az árrésstopot március 17-én vezették be, a KSH árstatisztikáinak adatfelvétele pedig a hónap 20. napjáig tart, az intézkedés hatása csak korlátozottan jelenik meg a márciusi adatokban. Emellett a húsvét idén áprilisra esett, míg tavaly márciusban volt, ami szintén befolyásolja a havi adatok összehasonlíthatóságát.

A sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban, miszerint a határ menti területeken élők tömegesen járnak át Szlovákiába vásárolni, Gerlaki Bence határozott cáfolatot fogalmazott meg, mivel a határmenti megyék online pénztárgép-adatai teljesen együtt mozognak az országos átlaggal.

Az árrésstop jövőjével kapcsolatban az államtitkár megerősítette, hogy

a kormány májusban dönt az intézkedés kiterjesztéséről.

"A hivatalos statisztikák alapján úgy látjuk, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen, számos termékkör, így például a mosó- és öblítőszerek esetében 50 százalék feletti mértékben emelkedett a háztartási és szépségápolási termékek ára" – fogalmazott.

Azt is jelezte, az NGM tervei között szerepel az online árfigyelő rendszer bővítése is, hogy a jövőben ne csak az élelmiszerek, hanem a háztartási és szépségápolási termékek árait is nyomon követhessék a fogyasztók.

Címlapkép: Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelõs államtitkára beszédet mond Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központban (ROK). A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos.