Nagy pofon érik a Temunak és Sheinnek – kezdődik a keménykedés

2026-tól „kezelési díj” bevezetésével venné elejét a kínai e-kereskedelmi platformok, például a Shein és a Temu térnyerésének Franciaország, így is reagálva az amerikai vámemelések miatt várható kínai exportáradatra. Az intézkedés célja a vám- és biztonsági ellenőrzések költségeinek fedezése, miközben a párizsi kormány európai szinten is szorgalmazza a 150 eurós vámmentességi határ eltörlését. A lépés illeszkedik az EU fokozódó szabályozási törekvéseihez, amelyek a fogyasztóvédelem és a versenysemlegesség helyreállítását célozzák az online piactereken – számolt be a Les Echos