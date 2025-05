Nagyon csúnya lehet a második negyedév is az USA-ban

Az Atlanta Fed a tegnap és ma bejövő adatok alapján 2,4%-ról 1,1%-ra csökkentette a második negyedévre vonatkozó előrejelzését. A közgazdászok egyre nagyobb esélyt adnak annak, hogy az amerikai gazdaság recesszióba kerülhet. Holnap érkeznek az amerikai munkaerőpiaci adatok, amelyet óriási figyelem fog övezni.

Frissítette negyedéves előrejelző modelljét az Atlanta Fed. Előrejelzésük szerint a második negyedévben az évesített negyedéves gazdasági növekedés 1,1% lehet, az előző negyedéves 0,3%-os csökkenés után. Tegnap még 2,4%-os növekedést várt a modelljük, azonban a vártnál rosszabb áprilisi foglalkoztatottsági adat és a mai nap megugró új munkanélküli segélykérelmek száma lefelé húzta a modellt.

Donald Trump amerikai elnök úgy kommentálta a tegnapi GDP adatokat, hogy azok Biden elnöknek köszönhetően és amennyiben a második negyedéves adatok is rosszak lesznek, akkor az is Bidennek köszönhető.

Trump januári beiktatásakor egy olyan gazdaságot kapott örökbe, amelyet erős, a jövőben bízó fogyasztó, magas növekedés és alacsony munkanélküliségi ráta jellemzett, miközben az infláció, ha lassan is, de csökkenő pályán volt. Aztán Trump elindította a 100 éve nem látott mértékű kereskedelmi háborúját, ami miatt a fogyasztói bizalom összeomlott, míg a vállalatok is sokkal óvatosabbak lettek és lesznek is. EZ okozza az amerikai gazdaság rossz teljesítményét és nem más tényezők.

Holnap érkeznek az amerikai munkaerőpiaci adatok, amelyet nagy érdeklődés fog követni, főleg egy olyan helyzetben, amikor a technológiavezérelt Nasdaq 100 árfolyama magasabban van, mint Trump vámháborús bejelentései előtt.

Arról, hogy mikor lesz érezhető igazán a kereskedelmi háború reálgazdasági hatása itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 30. Ha ez igaz, nemsokára csúnya világ jöhet az amerikai tőzsdéken

A dollár és a részvénypiac eltérő világnézetéről pedig itt:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 29. Kicsit maradjunk csendben, a dollár szeretne mondani valamit

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images