Szépen teljesítenek az amerikai tőzsdék

Erősödésben vannak az amerikai tőzsdék, a Meta és a Microsoft pozitív hangvételű gyorsjelentései feljebb húzták az indexeket is. A vámháború árnyékában továbbra is kérdéses, meddig tart ki a jó hangulat, a kereskedők közelről figyelik a tárgyalásokkal kapcsolatos bejelentéseket és a gazdasági adatokat. A mai piaczárást követően többek között az Amazon és az Apple is közzéteszi legfrissebb gyorsjelentését, a két vállalat által küldött üzeneteknek nagy jelentősége lesz a mostani bizonytalan piaci helyzetben.