Időjárás: szomorú hírek érkeztek

Jellemzően napos-gomolyfelhős, de az átlagosnál hűvösebb idő várható a jövő héten: egyes helyeken hajnalban akár 0 Celsius-fok körülire is lehűlhet a levegő, napközben 14-20 fok várható. Csütörtöktől többfelé kell esőre, záporra számítani - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Pongrác, Szervác és Bonifác nemcsak a naptárban bukkannak fel ilyenkor, hanem gyakran hoznak magukkal lehűlést is – nem véletlen, hogy a néphagyomány fagyosszenteknek nevezte el őket - írja friss bejegyzésében a HungaroMet, amely azt is részletezi, hogy ez miért pont most történik.

A májusi napállás már kora nyárias, de a magaslégköri áramlások még mindig lehetővé teszik, hogy sarkvidéki eredetű légtömegek törjenek be hozzánk

– mint most is, a hidegfront mögött. Ennek hatására hajnalban talajmenti, sőt légköri fagy is kialakulhat, különösen a fagyzugos völgyekben.

Hétfőn délnyugaton csak lassan csökken a felhőzet, sőt a határ mentén tartósan borult maradhat az ég, ott a reggeli, délelőtti órákban szemerkélő eső, szitálás előfordulhat. Másutt többórás napsütés várható, de az északkeleti tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél napközben olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

Kedden gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken hűlhet le 0 fok körülire a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

Szerdán többórás napsütés valószínű, zápornak kicsi az esélye. Az északnyugati szél nyugatira, majd délnyugatira fordul, helyenként megélénkül. Hajnalban általában 2-7 fokra lehet számítani, a hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön észak felől frontális felhőzet érkezik, amely mentén több helyen, nagyobb eséllyel a keleti országrészben lehet számítani esőre, záporesőre, helyenként zivatar is előfordulhat. A délnyugati, majd az északira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 23 fok között alakulhat, északkeleten számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős időre lehet készülni több-kevesebb napsütéssel, és eső, záporeső is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik erős, néhol viharos széllökések. Hajnalban 0 és plusz 8, délután 14 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Szombaton erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, és eső, záporeső ezen a napon is előfordulhat. Az északias szelet több helyen kísérhetik erős lökések. Hajnalban 0 és plusz 8, délután 14 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett közepesen vagy erősen felhős időre van esély, és eső, záporeső elfordulhat. Az északnyugati szél több helyen erős lehet. A hajnali 1-9 fokról délutánra 14 és 20 fok közé melegedhet fel a levegő.

